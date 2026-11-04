Sánchez nombra nuevo ministro de Transportes al vicepresidente Cuerpo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Ejecutivo y titular de Economía, como ministro de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente después de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que hubo 69 fallecidos. El líder socialista lo ha comunicado a la ciudadanía en una declaración institucional este miércoles desde el Complejo de la Moncloa.

El presidente ha iniciado esta comparecencia con una serie de halagos hacia el que hasta este martes ha sido el titular de Transportes: «Puente ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de nuestro país y, particularmente, la movilidad de nuestros ciudadanos».

Además, ha indicado que «ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos que ha sabido abordar con dedicación, con transparencia y con integridad».

El jefe del Ejecutivo ha puesto la respuesta de Puente a la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y, concretamente, por haber «dado la cara» y «explicaciones». «Ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y que también las merecía», ha recalcado.

Asimismo, ha alabado su dimisión: «Lo ha hecho para demostrar a las víctimas el enorme respeto que la sociedad y su Gobierno sienten por ella». «Y para demostrar que no todos los servidores públicos somos iguales», ha recalcado. Y ha subrayado sobre el ya ex ministro que «con su renuncia, Óscar ayuda a que España recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario sino también en la dignidad política».

Vicepresidencia y dos ministerios

A su vez, Sánchez ha transmitido que el Gobierno va a «asistir a las personas que se han visto golpeadas por este terrible accidente» y a trabajar para «recuperar la normalidad en nuestra alta velocidad».

En ese contexto, sumado a que «queda menos de un mes para las elecciones generales», Sánchez ha optado por que Carlos Cuerpo «asuma de forma transitoria la gestión del Ministerio de Transportes y de Movilidad Sostenible» junto a la vicepresidencia primera y la cartera de Economía.

Sobre el titular de Economía, ha manifestado que, en su opinión, «ha demostrado en esta legislatura una enorme capacidad de gestión, integridad y un talante que necesita el país». «Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por Puente», ha recalcado.

Y ha concluido diciendo que aunque el mundo vive «tiempos de mucha polarización, de ruido y de una extraordinaria deshumanización», el Gobierno y el país «han salido siempre más fuertes de cada crisis». «Vamos a volver a hacer dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social y sigan haciendo avanzar a España», ha concluido.

Cuerpo es funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 2008. La primera participación del economista en un Gobierno socialista fue como analista económico en la Dirección General de Análisis Macroeconómico entre 2008 y 2011.

Con la llegada de Sánchez al Gobierno, pasó a ocupar en 2020 la dirección general de Análisis Macroeconómico. Durante el Covid formó parte del consejo asesor del Gobierno para la crisis que provocó la pandemia. En 2021, ascendió hasta la secretaría general del Tesoro y Financiación Territorial, donde permaneció hasta que en 2023 fue nombrado como ministro de Economía. Entonces, sustituyó a Nadia Calviño, que fue elegida como presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Cuando María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz, dejó la vicepresidencia primera del Gobierno en marzo de este año para centrarse en las elecciones andaluzas, Sánchez entregó el segundo escalafón más importante dentro del Ejecutivo a Cuerpo en pleno auge de su figura.