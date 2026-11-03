UGT se querella contra Adif por la filtración de los audios que señalan a un empleado por la tragedia de Urda

UGT ha interpuesto una querella contra ADIF y contra «aquellos responsables, directivos o personas que hubieran accedido, copiado, extraído o facilitado a terceros las grabaciones de las comunicaciones del Centro de Regulación y Control de tráfico ferroviario relativas al accidente de Urda, así como contra cualesquiera otras personas que, como resultado de la instrucción, pudieran resultar partícipes de los hechos», se lee en la nota de prensa.

La querella, presentada por la presunta comisión de delitos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos, supone un paso más en las actuaciones que UGT viene desarrollando desde que conocieron la difusión de estas grabaciones. «Ya trasladamos su gravedad a la empresa, incluimos esta cuestión en la Comisión de Conflictos y exigimos una investigación hasta sus últimas consecuencias. Ahora acudimos a la vía judicial para esclarecer cómo se produjo el acceso y difusión de estas grabaciones, identificar a quienes pudieran haber intervenido y depurar las responsabilidades que legalmente correspondan», añaden.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)