La jubilación sigue siendo una de las grandes preocupaciones de millones de trabajadores en España que se acercan al final de su carrera profesional. En 2026, las personas nacidas entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de la pensión, siempre que reúnan las condiciones de edad y cotización que establece la Ley General de la Seguridad Social. La clave para percibir la cuantía íntegra está en cumplir la edad ordinaria de jubilación: 65 años para quienes tengan 38 años y 3 meses o más cotizados, y 66 años años y 8 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados.

Hasta 2013, la edad ordinaria de jubilación estaba fijada en los 65 años para todos los trabajadores. Sin embargo, con la entrada en vigor de la reforma, comenzó a aplicarse un sistema progresivo que estableció dos edades de jubilación en función de los años cotizados. Por ejemplo, en 2015, quienes habían cotizado 35 años y 9 meses o más podían jubilarse a los 65 años, mientras que quienes no alcanzaban ese periodo debían esperar hasta los 65 años y 3 meses. En 2021, el requisito era de 37 años y 3 meses para jubilarse a los 65 años; en caso contrario, la edad exigida era de 66 años. En 2024, se necesitaban 38 años cotizados para retirarse a los 65 años; de no cumplirlos, había que esperar hasta los 66 años y 6 meses.

Jubilación para los nacidos entre 1960 y 1970

A partir de 2027, las personas nacidas entre 1962 y 1970 que hayan cotizado 38 años y 6 meses o más podrán jubilarse al cumplir los 65 años. De esta manera, los nacidos en 1962 podrán hacerlo en 2027; los de 1963, en 2028; los de 1964, en 2029; los de 1965, en 2030; los de 1966, en 2031; los de 1967, en 2032; los de 1968, en 2033; los de 1969, en 2034; y los de 1970, en 2035.

Por el contrario, quienes no alcancen los 38 años y 6 meses de cotización deberán esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria. Esto significa que los nacidos en 1960 podrán retirarse en 2027; los de 1961, en 2028; los de 1962, en 2029; los de 1963, en 2030; los de 1964, en 2031; los de 1965, en 2032; los de 1966, en 2033; los de 1967, en 2034; los de 1968, en 2035; los de 1969, en 2036; y los de 1970, en 2037.

Para acceder al 100 % de la pensión en 2026, es necesario acreditar un mínimo de 36 años y seis meses cotizados, tal y como recoge la Ley 27/2011. De esta forma, las personas nacidas en 1960 (en función del mes de nacimiento) podrán jubilarse el próximo año, cuando alcancen los 66 años y 10 meses. Por su parte, quienes nacieron en 1961 y 1962 podrán retirarse a los 65 años, siempre que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses a la Seguridad Social.

Cálculo de la pensión

Tal como establece el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, en 2027 seguirá vigente el sistema dual de cálculo de las pensiones, un modelo transitorio que se aplicará progresivamente hasta 2037. Este mecanismo permite calcular la base reguladora mediante dos fórmulas diferentes: la tradicional, que tiene en cuenta los últimos 25 años cotizados, y una alternativa que amplía el periodo de referencia y permite descartar las bases de cotización más bajas.

De esta manera, quienes accedan a la jubilación en 2027 podrán beneficiarse de uno de los siguientes métodos de cálculo. Por un lado, el procedimiento tradicional, en el que, para calcular la base reguladora, se suman las bases de cotización de los últimos 300 meses (25 años) y el resultado se divide entre 350, teniendo en cuenta las pagas extraordinarias.

La segunda alternativa amplía el periodo de referencia hasta los 308 meses (25 años y 8 meses) inmediatamente anteriores al mes previo a la jubilación. De ese periodo, se seleccionan las 304 bases de cotización de mayor importe, y la suma de esas 304 bases se divide entre 354,67 para obtener la base reguladora. La Seguridad Social aplicará de oficio la fórmula que resulte más favorable para el futuro pensionista, sin que éste tenga que elegir entre ambos sistemas.

Jubilación anticipada, parcial o demorada

Además de la jubilación ordinaria, la Seguridad Social ofrece distintas modalidades, entre las que se encuentra la jubilación anticipada, que permite retirarse del mercado laboral antes de alcanzar la edad ordinaria, aunque conlleva la aplicación de coeficientes reductores que disminuyen permanentemente la cuantía de la pensión.

Isabel Muñoz Gacto, gestora administrativa, aclara a La Gaceta de Salamanca cuánto tiempo hay que cotizar para jubilarse anticipadamente: «Depende de la contingencia que ampare esa jubilación. Si la causa es involuntaria, hay que tener cotizados un mínimo de 33 años y en este caso se permitiría adelantar la jubilación cuatro años respecto a la edad ordinaria reglamentada. Si es voluntaria, se debe de haber cotizado un mínimo de 35 años. En este caso, se podría adelantar un máximo de 24 meses».

Otra posibilidad es la jubilación parcial, que permite reducir la jornada de trabajo y compatibilizarla con el cobro de una parte de la pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Por su parte, la jubilación activa ofrece la posibilidad de continuar trabajando mientras se percibe una parte de la prestación. Finalmente, los trabajadores pueden acogerse a la jubilación demorada, una modalidad que contempla incentivos económicos por prolongar la vida laboral.