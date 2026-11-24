Cimic, firma perteneciente a ACS, ha conseguido un contrato estratégico en una de las áreas metropolitanas de mayor crecimiento de Australia. Sus filiales CPB y UGL han resultado adjudicatarias del contrato de diseño y preconstrucción del proyecto Greenfield. Representa la segunda fase de The Wave, un plan para crear una conexión ferroviaria que una la Sunshine Coast.

Sunshine Coast (Costa Soleada en español) es una de las regiones más boyantes de Australia. Situada en el estado de Queensland, a menos de 100 kilómetros al norte de Brisbane, ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos de Verano de 2032, destaca por ser una zona turística famosa por su buen clima, sus playas aptas para el surf y su cercanía a la Gran Barrera de Coral.

El proyecto de las filiales de Cimic, que ejecutará en coordinación con BMD y GS Engineering & Construction a través de una UTE, pretenden establecer una nueva conexión ferroviaria entre Caloundra y Birtinya que persista más allá de los JJOO. El inicio de las obras se prevé para comienzos de 2027.

El paquete adjudicado contempla el contrato de diseño y construcción de la traza ferroviaria, un túnel gemelo de un kilómetro bajo Little Mountain, dos nuevas estaciones en Aroona y Birtinya, un centro de estacionamiento de trenes en esta última localización y las obras civiles, eléctricas y de telecomunicaciones necesarias.

El consejero delegado de CIMIC, Jason Spears, defendió que el proyecto es «una inversión transformadora» para la red de transporte de Queensland, que reforzará la conectividad y dejará «un legado duradero» en la Sunshine Coast, en colaboración con el Gobierno del estado.

Las empresas involucradas aseguran que la obra generará oportunidades para empleos y empresas locales, además de establecer unas bases económicas y sociales para el desarrollo de Sunshine Coast, Moreton Bay y la propia ciudad de Brisbane, capital del estado.