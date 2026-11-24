La Navidad está a la vuelta de la esquina, y para muchos resulta la excusa perfecta para viajar y a buscar esos lugares que durante unas semanas cambian por completo. Nos referimos como no, a los mercadillos navideños y a sus calles decoradas que estos días llenan las ciudades europeas. Sin embargo, no todos los destinos ofrecen lo mismo, y si pensamos en un mercado diferente de verdad, hay uno que cuesta comparar con los demás.

Está en Valkenburg, una pequeña localidad del sur de los Países Bajos, en la provincia de Limburgo, donde las casetas navideñas no ocupan una plaza ni se reparten entre calles medievales sino que en realidad están en una cueva bajo tierra. El Kerstmarkt Gemeentegrot se instala cada año dentro de una antigua cantera de marga, con más de 50 puestos repartidos por sus galerías, iluminación navideña y kilómetros de historia alrededor. Un plan que explica por qué esta ciudad se ha convertido en uno de los destinos más buscados del país cuando llega diciembre.

El mercado navideño que se celebra dentro de una cueva

Lo primero que sorprende de la Gemeentegrot es precisamente dónde está. La cueva se encuentra a los pies del Cauberg y durante siglos funcionó como una cantera de marga. De allí se extraía la piedra utilizada para levantar viviendas, iglesias y fortificaciones de la zona, dejando con el paso del tiempo una extensa red de pasadizos. Cuando la extracción terminó, las galerías no desaparecieron. Décadas después comenzaron a utilizarse con fines turísticos y en 1986 llegó una idea que terminó cambiando la Navidad de Valkenburg: montar allí un mercado.

Desde entonces, los túneles se llenan cada invierno de luces, decoraciones y puestos. Es una buena idea ya quienes lo visitan, no sufren por el viento,la lluvia o el frío intenso como ocurre en los mercadillos al aire libre y la temperatura se mantiene relativamente estable en el interior. El escenario hace el resto ya que las paredes de marga y los pasillos centenarios, todavía pueden verse en algunos puntos y convierten la visita en algo bastante distinto a recorrer una sucesión de casetas en una plaza.

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Más de 50 puestos entre galerías de piedra

Dentro de la cueva encontramos más de 50 puestos. Artesanía, decoración de Navidad, velas, figuras, complementos y regalos se mezclan a lo largo del recorrido, de modo que no resulta difícil pasar bastante tiempo dentro incluso aunque no tengamos intención de comprar demasiado. Y, como en cualquier buen mercado navideño, también hay comida. Los dulces tradicionales neerlandeses tienen bastante protagonismo. Entre ellos aparecen los conocidos stroopwafels, esas galletas finas rellenas de caramelo, además de los poffertjes, pequeñas tortitas que suelen servirse con mantequilla y azúcar.

En Limburgo también es típico el vlaai, una tarta tradicional que se encuentra en numerosos establecimientos de la región. Pero el mercado no se limita a comprar y comer. Durante la campaña navideña se organizan actuaciones musicales y actividades destinadas especialmente a las familias. Los niños tienen incluso su propio espacio, la KinderKerstgrot, con talleres y encuentros con Papá Noel y sus elfos en determinados días.

Cuándo se puede visitar el mercado de Valkenburg

Este año el Kerstmarkt Gemeentegrot abrió sus puertas el 13 de noviembre y podrá visitarse hasta el 30 de diciembre de 2026. Los horarios cambian dependiendo del día. De lunes a viernes abre de 11:00 a 19:00 horas, mientras que sábados y domingos comienza a las 10:00 y mantiene el cierre a las 19:00, pero durante las fechas más próximas a Navidad existen algunas modificaciones. El 24 y el 30 de diciembre cierra antes, a las 18:00 horas, y el día 25 permanece cerrado.

Para entrar es importante organizar la visita con algo de antelación. Las entradas se reservan por día y franja horaria y la propia organización recomienda comprarlas previamente, especialmente durante los fines de semana y las jornadas con mayor afluencia. Además, el acceso deja de permitirse un tiempo antes del cierre para que los últimos visitantes puedan recorrer las galerías sin prisas.

Valkenburg también celebra la Navidad fuera de la cueva

Salir del mercado no significa que se termine el ambiente navideño. Durante estas semanas Valkenburg se transforma en Kerststad Valkenburg, o Ciudad de la Navidad, y buena parte del municipio participa en la celebración. El centro se llena de luces, actividades y otros espacios navideños. A ello se suma el atractivo habitual de una localidad que conserva restos de su pasado medieval, entre ellos las ruinas del castillo de Valkenburg y varias puertas de sus antiguas fortificaciones.

También merece la pena recorrer sus calles y aprovechar la cercanía con Maastricht, que permite combinar ambos destinos si se dispone de varios días. Valkenburg cuenta con estación de tren y buenas conexiones con otras localidades de la zona. Pero durante estas fechas es difícil que algo robe protagonismo a su subsuelo. Mientras Viena presume de grandes plazas y Estrasburgo llena su centro histórico de luces, esta pequeña ciudad neerlandesa ha convertido una antigua cantera en su gran reclamo de Navidad.