Adiós a las luces de Navidad de siempre en el balcón: se confirma la nueva tendencia para la Navidad 2026 y es más elegante y bonita
La moda para la Navidad 2026 apuesta por estos colores y una estética más sobria, en detrimento de los espacios sobrecargados con luces tradicionales
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Adiós a las luces de Navidad de siempre: su sustituto es más elegante, práctico y va a ser la estrella en 2026
Las luces de colores en el balcón o en una terraza han sido siempre un habitual de la decoración navideña. No obstante, ha surgido una nueva tendencia que promete ganar protagonismo durante la Navidad de 2026: una estética más natural y elegante, con una iluminación más cálida que genera un ambiente mucho más sofisticado.
El quid de la cuestión de esta moda reside en crear un entorno cautivador y refinado, sin adornos excesivos u ostentosos. Consiste en elegir una cantidad pequeña de accesorios, apostar por una gama cromática equilibrada y aprovechar la luz para conseguir un espacio alineado con la festividad navideña.
La nueva estética para balcones y terrazas
Esta corriente sustituye las guirnaldas de multitud de colores por luces acogedoras, en tonos blancos o amarillos ligeros. Este tipo de iluminación crea un ambiente relajado y facilita que la ornamentación destaque sin resultar exagerada.
En lugar de cubrir todo el balcón con luces, esta tendencia sugiere ponerlas en zonas concretas: en una pared, en el marco de la puerta de la terraza o en la barandilla. De esta forma, el resultado es mucho más llamativo y coherente, sin sobrecargar la escena.
Los colores que mejor casan con este estilo son el dorado opaco, el verde natural, el champagne, el blanco templado y los tonos beige o madera. Todos ellos aportan cercanía y se adaptan a materiales naturales, como fibras o plantas.
Las luces y adornos idóneos
Si quieres sumarte a esta moda, las guirnaldas de luz LED en tonos moderados son la mejor opción. Se pueden poner entre los barrotes de una terraza o próximas a una planta de exterior. Otra buena alternativa son las luces tipo cortina en una ventana o pared, pero sin saturar el ambiente.
Por último, las guirnaldas con diminutas formas de esferas o estrellas en tonos neutros también son una buena opción. Es fundamental no mezclar muchos colores y optar por colores que combinen bien con la iluminación.
Ideas para un balcón navideño elegante
Para conseguir un resultado pulcro, no es necesario llenar el ambiente de adornos. Si se decora el espacio con sentido, el balcón o la terraza puede cambiar radicalmente de look y seguir siendo atractivo para disfrutar en estas fechas.
- Guirnaldas de luz templada en la barandilla: Se puede colocar de manera homogénea o dejar que caiga en algunas zonas, sin cubrirla entera.
- Adornos en champagne y dorado opaco: estrellas, esferas y detalles metálicos brindan un ambiente navideño. Es aconsejable optar por dos o tres tonos.
- Plantas y ramas naturales: El verde de las ramas y las coronas vegetales añaden un matiz vivo, especialmente si se mezclan con macetas de tonos claros o de fibras.
- Faroles LED: Colocados en una pared o en el suelo, crean un rincón cautivador y atractivo si se usan velas LED en vez de velas reales.
- Decoración optimizando el espacio: En los balcones más pequeños, lo ideal es colocarlas en paredes, barrotes o barandillas para no entorpecer el paso.