La decoración navideña tampoco se salva de la influencia de las modas y en este 2026 decimos adiós al clásico árbol de Navidad. La tendencia para este año apuesta por árboles más naturales, simples y cálidos. Los tonos neutros, los adornos de madera y las fibras vegetales se imponen frente a los elementos ostentosos y coloridos.

Una de las principales propuestas para decorar el arbolito es añadir materiales naturales como madera o lino. Estos componentes ofrecen diferentes texturas y favorecen el logro de una estética más acogedora, sin necesidad de sobrecargarlo en exceso.

Los materiales y colores para esta Navidad

Entre las opciones más extendidas se encuentran las estrellas de madera, las cintas de algodón, los colgantes artesanales o las figuras de tela. También se pueden agregar rodajas de naranja deshidratada o piñas secas, que brindan colores más templados con un estilo que evoca naturaleza.

En cuanto a la gama cromática, prevalecen el beige, el verde bosque, el marrón o el blanco, que combinan a la perfección con muebles de madera. Al tratarse de una época festiva, los adornos dorados no pueden faltar para sumar brillo sin excesos.

Cómo decorar el árbol a un módico precio

Para decorar el árbol de Navidad a la última moda, no hace falta sustituirlo por uno nuevo. Para empezar, conviene abrir sus ramas al máximo para dar sensación de volumen. Acto seguido, se pueden reutilizar las bolas y adornos de años anteriores y mezclarlos con las cintas de algodón o figuras de madera.

La iluminación también es clave para conseguir un árbol elegante y moderno. Las luces cálidas otorgan un ambiente cautivador y destacan las texturas naturales. Para conseguir un mejor resultado, es recomendable repartirlas desde el interior hacia afuera para lograr un efecto homogéneo.

Para finalizar, la decoración puede extenderse al resto del salón para conseguir un entorno equilibrado. Los detalles en verde profundo o rojo oscuro o las mantas de tejidos naturales completan la propuesta, además de los clásicos belenes, ubicados próximos a la televisión o al estante de la televisión.