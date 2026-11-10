Un árbol de Navidad con una segunda vida: el Rockefeller Center ya ha colocado su icónico abeto

Nueva York ya tiene su árbol. Un abeto de 75 años, 23 metros de altura y 11 toneladas de peso llegó el sábado a Rockefeller Plaza tras recorrer en camión unos 320 kilómetros desde el jardín de una familia del norte del estado.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center abre así una temporada que atraerá hasta 750.000 visitantes diarios al corazón de Manhattan. Se encenderá el miércoles 2 de diciembre y permanecerá iluminado hasta el 9 de enero de 2027.

Detrás del espectáculo hay una historia con mucho de naturaleza: la de un ejemplar que creció siete décadas en West Edmeston, un pueblo del condado de Otsego, y la de una madera que no acabará en la basura.

Una pícea de origen europeo

Aunque se le llama popularmente abeto noruego o abeto rojo, el ejemplar es en realidad una pícea de Noruega (Picea abies), una conífera originaria de los bosques del norte y del centro de Europa, desde Escandinavia hasta los Alpes y los Cárpatos.

La especie llegó a Norteamérica con los colonos europeos, que la plantaron como árbol ornamental y como cortavientos en granjas y fincas. Hoy es habitual en el noreste de Estados Unidos y, en su hábitat natural, puede rozar los 50 metros de altura.

Es, además, la especie que dio forma al árbol de Navidad clásico en Europa. Su silueta cónica, sus ramas ligeramente colgantes y sus piñas alargadas, de hasta 15 centímetros, son las de los bosques que inspiraron esta tradición.

THE BIG LIFT‼️🎄

A crane raised the Rockefeller Center Christmas Tree off the truck, turned it upright, & guided it into its stand in the Plaza. It’s secured & ready for decorating. The 76-foot Norway spruce lights up December 2. The holidays are getting closer in New York City! https://t.co/7uAbIdMiyQ — NYC Photographer (@NYCkopp) November 7, 2026

Así es el árbol de 2026

El ejemplar elegido este año mide 23 metros de alto y unos 15 metros de diámetro. Ha crecido en la propiedad de Rebecca Decker, que al principio pensó que la petición para donarlo era una broma.

Lo localizó hace unos seis años Erik Pauze, jefe de jardinería del Rockefeller Center, que lleva más de tres décadas buscando el árbol perfecto. Esperó hasta este año para pedírselo a la familia, que lo ha visto partir entre la ilusión y la tristeza.

«Lo que busco es un árbol que querrías tener en tu salón, pero a una escala mayor», explica Pauze. Por eso casi siempre elige esta especie: «La pícea de Noruega es estupenda por la escala que puede alcanzar y por sostener las luces en sus ramas».

Un gigante al límite de su tamaño

Talar un árbol de 75 años puede parecer un contrasentido ambiental. Sin embargo, los ejemplares elegidos suelen haber alcanzado ya su altura máxima y, con frecuencia, se han vuelto demasiado grandes para la parcela en la que crecen.

Tras la tala, realizada el jueves 5 de noviembre, el terreno del donante se replanta con nuevos árboles u otra vegetación. Así se devuelve al jardín parte de la cubierta verde perdida. Una grúa lo subió después a un camión de plataforma rumbo a Manhattan, donde ya había sido izado en Rockefeller Plaza. Allí comenzará ahora su decoración.

Luces LED y energía solar

El ahorro energético también ha entrado en la ecuación. En 2007, las antiguas bombillas incandescentes se sustituyeron por luces LED que consumen unos 1.200 kilovatios hora menos al día, alimentadas en parte por paneles solares del complejo.

Este año, el árbol lucirá más de 50.000 luces LED multicolores repartidas a lo largo de unos 8 kilómetros de cable. Estará encendido las 24 horas el día de Navidad y de 5:00 a 21:00 horas en Nochevieja.

En lo más alto brillará la estrella diseñada en 2018 por el arquitecto Daniel Libeskind. Tiene 70 puntas cubiertas por 3 millones de cristales de Swarovski y pesa unos 408 kilos, frente a los cerca de 250 de la estrella que la precedía.

De árbol de Navidad a vivienda

La mejor noticia para el medioambiente llega cuando se apagan las luces. Después del 9 de enero, el árbol se tumba y se trocea en la propia plaza, y sus piezas viajan a un aserradero de Nueva Jersey, donde se transforman en vigas y tablones.

Cada pieza lleva grabado el sello del Rockefeller Center. A continuación, Tishman Speyer, propietaria del complejo, dona esa madera a Habitat for Humanity, una organización sin ánimo de lucro que construye y rehabilita viviendas para familias con pocos recursos.

Lo hace desde 2007, aunque el precedente se remonta a 1971, cuando el árbol se convirtió en 30 sacos de mantillo para senderos del norte de Manhattan. Hoy, el carbono que absorbió durante décadas queda almacenado en nuevos hogares.

Una tradición nacida en la Gran Depresión

La costumbre de levantar este árbol se remonta a 1931. En plena Gran Depresión, los obreros que construían el futuro Rockefeller Center juntaron su dinero para comprar un abeto balsámico de 6 metros y lo adornaron con guirnaldas de papel, arándanos y latas.

Junto a aquel árbol modesto hacían cola para cobrar su jornal. Dos años después, en 1933, se celebró la primera ceremonia oficial de encendido, retransmitida por la radio de la NBC, con un árbol adornado con 700 bombillas eléctricas.

La tradición sobrevivió incluso a la Segunda Guerra Mundial. En 1942 se colocaron tres árboles decorados con los colores de la bandera estadounidense y, durante los años de apagones obligatorios por la guerra, el árbol llegó a quedarse sin luz.

Un símbolo para Nueva York

Para los neoyorquinos, el encendido del árbol marca el inicio oficial de la Navidad en la ciudad. La ceremonia de este año será la 94.ª de la historia y volverá a emitirse en directo por televisión.

Lo que empezó como el gesto de esperanza de unos obreros es hoy un icono mundial y, gracias a su segunda vida como madera para viviendas, también un símbolo de aprovechamiento sostenible.