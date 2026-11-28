Durante años hemos asociado casi automáticamente cero emisiones con una determinada tecnología. Sin embargo, Europa empieza a abrir un debate que puede cambiar esta perspectiva: ¿debemos medir la descarbonización por la tecnología que utiliza un vehículo o por las emisiones reales de la energía que lo mueve?

El reciente respaldo de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (ENVI) al informe del eurodiputado Massimiliano Salini sobre la revisión del reglamento europeo de emisiones de CO2 para turismos y vehículos ligeros, incluye la propuesta de establecimiento de una nueva categoría de vehículos llamados VEEF (vehículos propulsados exclusivamente por combustibles elegibles) supone un avance hacia el reconocimiento del papel que los combustibles renovables pueden desempeñar también en la movilidad por carretera.

Un paso fruto de un consenso amplio entre el PPE, el S&D y Renew y que ya contaba con el apoyo previo de las comisiones de Industria y Transportes.

Pero ¿qué son exactamente los VEEF? Las siglas responden a Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels: vehículos con motor de combustión interna diseñados para funcionar exclusivamente con combustibles renovables o de bajas emisiones que cumplan estrictos criterios de sostenibilidad, trazabilidad y reducción de emisiones.

Y aquí está la clave, supone reconocer oficialmente que un motor de combustión que funcione con combustibles 100% renovables puede ser, a efectos regulatorios, un vehículo de cero emisiones.

Aquellos combustibles que cumplen los exigentes criterios de sostenibilidad de la Directiva de Energías Renovables (RED), con ciclo de vida neutro en carbono, trazabilidad verificable y reducciones de emisiones comprobadas.

El Estudio sobre el concepto de emisiones netas cero aplicado a los combustibles renovables, elaborado por investigadores del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, demuestra que el CO₂ liberado durante la combustión de estos carburantes forma parte de un ciclo en el que ese carbono ya había sido previamente capturado por la biomasa.

Por eso, si queremos conocer la contribución real de una solución a la descarbonización, no basta con mirar el tubo de escape: debemos analizar sus emisiones a lo largo de todo su ciclo de vida.

Una tecnología ya disponible

No estamos hablando únicamente de tecnologías de futuro. De hecho, los combustibles renovables llevan años presentes en cada repostaje, aunque muchos conductores no sean conscientes de ello. La normativa europea ya obliga a que la gasolina convencional incorpore hasta un 5% de bioetanol (E5) y el diésel hasta un 7% de biodiésel (B7). Pero cada vez es más frecuente encontrar gasolina 100% de origen renovable o HVO diésel de origen 100% renovable, que ya se puede repostar en más de 1.600 estaciones de servicio españolas.

Además, la compatibilidad de los combustibles renovables con los motores actuales y las infraestructuras de almacenamiento y suministro tiene una gran implicación práctica. Según datos de la DGT, el parque móvil de turismos en 2025 se situó en 25,8 millones, siendo poco más del 1,2 % los turismos puros eléctricos; esto desvela aún más el papel relevante que juegan los combustibles renovables en la reducción de la huella de carbono asociada al motor térmico tanto de los vehículos exclusivamente de combustión como de los vehículos híbridos del parque actual.

Una oportunidad industrial y de economía circular

Para España, el avance de los VEEF llega en un momento especialmente estratégico y no conviene dejarlo pasar. Solo en 2025, nuestro país consumió más de dos millones de toneladas de combustibles renovables, evitando la emisión de 5,5 millones de toneladas de CO 2 , una cifra equivalente a retirar más de dos millones de coches de la circulación durante un año completo.

Según el estudio Combustibles renovables: una vía eficaz para la descarbonización del transporte, elaborado por NTT Data y presentado por la Plataforma para los Combustibles Renovables, España cuenta con materias primas suficientes para sustituir entre el 33% y el 58% de la demanda prevista de combustibles fósiles para el transporte en 2030, una capacidad que muy pocos países de la UE pueden igualar.

Pero hay otra dimensión que no deberíamos pasar por alto: la economía circular. Residuos agrícolas, forestales, ganaderos, aceites usados y otras materias primas pueden convertirse en recursos para producir combustibles renovables. De esta forma, descarbonización y circularidad avanzan juntas: sustituimos carbono fósil y, al mismo tiempo, damos una nueva vida a recursos que de otra manera podrían convertirse en residuos.

España cuenta además con una industria que lleva décadas invirtiendo en esta dirección, experiencia tecnológica, una red de suministro operativa y un potencial de materias primas locales que permite seguir aumentando la producción.

Aprovechar ese potencial significa generar empleo cualificado, dinamizar el medio rural y reducir la dependencia energética del exterior. Esta es una dimensión especialmente relevante en el actual contexto geopolítico.

Producir combustibles renovables a partir de materias primas y residuos locales es, además de una decisión climática, una oportunidad para reforzar nuestra autonomía energética.

En un mundo en el que la dependencia de cadenas de suministro globales ha demostrado ser una vulnerabilidad real, disponer de una fuente de energía producida en territorio nacional o europeo es un activo que va mucho más allá del debate sobre emisiones.

Por eso, hablar de combustibles renovables significa hablar de descarbonización, pero también de economía circular, industria, territorio, competitividad y autonomía estratégica.

La descarbonización al alcance de todos

La movilidad europea responde a realidades enormemente diversas: familias, profesionales, flotas empresariales, transporte de mercancías o conductores que recorren largas distancias. No existe una única solución capaz de responder de la misma manera a todas ellas.

Los VEEF amplían el alcance de la descarbonización y de las opciones disponibles para una diversidad de perfiles y necesidades para ciudadanos y empresas. Flotas profesionales, vehículos de trabajo, conductores con rutas de larga distancia: todos ellos encuentran en los combustibles renovables una vía de reducción de emisiones inmediata, operativa y compatible con su actividad. Los combustibles renovables y la electrificación no son caminos opuestos, sino herramientas complementarias al servicio de un mismo objetivo climático.

Este es, probablemente, el verdadero debate que Europa tiene por delante: avanzar hacia un marco regulatorio que valore cada solución por su contribución efectiva a la reducción de emisiones y permita aprovechar todas las alternativas capaces de demostrar reducciones reales y verificables de gases de efecto invernadero. El dictamen de ENVI supone un paso importante en esa dirección y abre ahora la oportunidad de consolidar este enfoque en el Parlamento Europeo.

España tiene industria, tecnología, recursos e infraestructuras para liderar esta transformación y convertir la descarbonización en una oportunidad de competitividad, autonomía energética y desarrollo industrial. Porque el futuro de la movilidad no se construirá eligiendo una única solución, sino sumando todas las que nos permitan llegar antes a las cero emisiones.

Mónica de la Cruz es directora general de CRECEMOS