Salvavidas al motor de combustión: la Eurocámara avala los combustibles renovables como cero emisiones

El motor de combustión encuentra un nuevo aliado en Europa. Los coches que funcionen exclusivamente con combustibles renovables podrán contabilizarse como vehículos de cero emisiones, igual que los eléctricos de batería o los de pila de combustible de hidrógeno, si prospera el acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo.

Las comisiones de Industria, Investigación y Energía (ITRE) y de Transportes y Turismo (TRAN) de la Eurocámara respaldaron el pasado jueves 22 de octubre un compromiso pactado por los populares (PPE), los socialistas (S&D) y los liberales (Renew). El texto abre esta vía dentro de la regulación de CO2 para turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos.

La clave está en una nueva categoría, los VEEF, siglas en inglés de vehículos propulsados exclusivamente por combustibles elegibles, una figura que ya recoge la Directiva de Energías Renovables (RED). Se trata de coches con motor térmico que sólo repostan carburantes renovables, como el HVO o los combustibles sintéticos.

El voto decisivo, en noviembre

El compromiso salió adelante en ITRE con 49 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones. En TRAN logró 27 apoyos, 18 rechazos y una abstención. Los Verdes votaron en contra de un pacto que dibuja, por primera vez, una mayoría en la Eurocámara favorable a flexibilizar la hoja de ruta de 2035.

Ambas comisiones actúan como órganos consultivos, por lo que el siguiente paso corresponde a la comisión principal del expediente, la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). Está previsto que vote a principios de noviembre, y después llegará el turno del pleno, previsiblemente en diciembre.

Sólo si el texto supera ambas votaciones comenzará la negociación con los Estados miembros. Mientras tanto, sigue en vigor el Reglamento (UE) 2023/851, que exige reducir un 100% las emisiones medias de CO2 de los turismos nuevos en 2035 respecto a los niveles de 2021.

Más margen para los fabricantes

El compromiso no se limita a los combustibles renovables. Rebaja del 100% al 95% la reducción de emisiones exigida a los turismos nuevos en 2035 y concede 7,5 puntos de margen adicional a los fabricantes que utilicen acero europeo producido con bajas emisiones. Con esa compensación, la exigencia podría quedarse en el 87,5%.

La calificación de cero emisiones afecta al cómputo regulatorio de los VEEF. No significa que el tubo de escape deje de expulsar CO2. El argumento es el ciclo de vida del combustible: el carbono que libera la combustión procede de materias primas renovables o del CO2 capturado para fabricar los combustibles sintéticos.

La propuesta conecta con las peticiones de una parte de la industria del automóvil. Toyota reclamó hace apenas unos días que los VEEF se reconocieran oficialmente como vehículos de cero emisiones. La marca ya trabaja en una nueva generación de su sistema híbrido, preparada para funcionar con combustibles renovables.

Una tecnología disponible

La patronal española de los combustibles renovables, CRECEMOS, ha celebrado el acuerdo como un avance hacia una verdadera neutralidad tecnológica. «Este reconocimiento por parte de la UE a la contribución de los combustibles renovables es exactamente lo que llevamos defendiendo desde nuestra constitución», afirma su directora general, Mónica de la Cruz.

«Los combustibles renovables son una solución de descarbonización de presente y de futuro», añade De la Cruz. Recuerda que ya están presentes en todas las estaciones de servicio de España a través de las mezclas con carburantes convencionales, por lo que llegan cada día a millones de conductores.

Además, es posible repostar HVO, un diésel de origen 100% renovable, en más de 1.600 estaciones españolas, y también gasolina de origen 100% renovable. «“La categoría VEEF no es una promesa de futuro: es una apuesta por una tecnología disponible, viable, compatible y asequible», recalca.

Una oportunidad de país

Para la asociación, España se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar este momento. El motivo es una cadena de valor que apostó de forma pionera por esta energía, lo que sitúa al país entre los potenciales líderes europeos en combustibles renovables.

Ese liderazgo, sostiene CRECEMOS, acelerará la descarbonización del transporte y reforzará la competitividad industrial y la autonomía estratégica del país. Las cifras de consumo respaldan su posición: en 2025 se consumieron en España más de 2 millones de toneladas de combustibles renovables.

Ese volumen permitió evitar la emisión de 5,5 millones de toneladas de CO2. Gracias a la disponibilidad potencial de materias primas, España podría cubrir más del 33% de la demanda de combustible para el transporte en 2030 y llegar hasta el 69%, según las estimaciones de la asociación.

¿Qué pasará con las etiquetas ambientales en España?

El sistema vigente desde 2016 se basa en criterios como el tipo de propulsión, la antigüedad del vehículo o el cumplimiento de determinadas normativas Euro. El combustible que se reposta no figura entre esos criterios. Por tanto, un diésel Euro 6 que funcione sólo con HVO sigue teniendo etiqueta C, igual que si usara gasóleo fósil.

Por lo tanto, de momento no cambia nada. La votación de la Eurocámara no tocaría las etiquetas de la DGT. Sin embargo, si algún día un VEEF lleva el distintivo 0, tendrá que decidirlo España por su cuenta. En concreto, sólo afectaría a coches nuevos y la categoría VEEF se aplica a vehículos homologados como tales a partir de la nueva norma. Para dejarlo claro, los diésel y gasolina que ya circulan no se convierten en VEEF por repostar HVO.

En este sentido, España tendría que decidirlo. Si el reglamento europeo se aprueba, el Gobierno podría crear un criterio de etiqueta para los VEEF, pero no está obligado.

Casi el 6% del PIB

La organización agrupa a 41 entidades que representan todos los eslabones de la cadena de valor. Entre ellas hay energéticas como Repsol, bp o Exolum, fabricantes como Toyota, Scania o Airbus, centros de investigación como el CIEMAT, el CENER o IMDEA Energía y las universidades de Zaragoza y Politécnica de Valencia.

Sólo las empresas asociadas a CRECEMOS generaron en 2025 cerca de 107.000 millones de euros de facturación, el equivalente a casi el 6% del PIB. Suman cerca de 10.500 millones de euros de inversión en los últimos cinco años y emplean de forma directa a más de 119.300 personas.

Esa actividad se reparte en 43 instalaciones industriales y biorrefinerías por todo el territorio nacional, con especial peso en las zonas rurales. Para la asociación, el acuerdo de la Eurocámara valida su defensa de que todas las soluciones capaces de reducir emisiones deben tener cabida en la transición energética.