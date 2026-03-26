Los biocombustibles sostenibles tienen ya la capacidad técnica de reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ de los coches y las furgonetas. La normativa europea, sin embargo, obstaculiza su reconocimiento pleno y limita artificialmente su contribución a los objetivos climáticos del transporte.

APPA Renovables, la principal asociación de energías renovables en España, reclama que los ahorros de emisiones derivados de estos combustibles se contabilicen de manera inmediata y sin restricciones. La exigencia se dirige al cumplimiento de los objetivos ya fijados para turismos y vehículos comerciales ligeros.

Los biocombustibles son combustibles renovables producidos a partir de materia orgánica (biomasa), como plantas, aceites vegetales o residuos agrícolas y animales. Sirven como alternativa sostenible al petróleo para generar energía, calor o movimiento, ayudando a reducir las emisiones de CO₂.

Una propuesta insuficiente

La Comisión Europea ha diseñado un sistema de créditos que permitiría utilizar los ahorros de CO₂ de los biocombustibles sostenibles a lo largo de todo su ciclo de vida para compensar las emisiones por el tubo de escape. Sin embargo, la asociación considera que este mecanismo llega tarde y en condiciones excesivamente restrictivas.

El texto comunitario retrasa el inicio de la contabilización hasta 2035 y limita su contribución al 3% de las emisiones de CO₂ del año de referencia (2021). Para APPA Renovables, estas dos condiciones vacían de eficacia real un instrumento que podría estar operativo de inmediato.

El rechazo al 3%

El presidente de APPA Biocarburantes, Álvaro Mitjans, califica la propuesta como completamente insuficiente pese a reconocer que supone un paso en la buena dirección. Señala que el retraso hasta 2035 y la limitación al 3% restan utilidad práctica a un mecanismo que debería aplicarse ya y de forma plena.

Mitjans recalca que los biocombustibles sostenibles consumidos por coches y furgonetas generan ahorros reales de emisiones que deberían poder contabilizarse íntegramente. El sector defiende que suprimir todas estas limitaciones para maximizar la contribución de estos combustibles a la descarbonización del transporte.

Primera generación, excluida

La posición de APPA Renovables también cuestiona la exclusión de los biocarburantes de primera generación del sistema de créditos propuesto. La asociación considera que esta restricción carece de justificación técnica y reduce innecesariamente el alcance de los biocombustibles sostenibles en el cumplimiento de los objetivos climáticos.

Además, la propuesta limita al 1% la contribución de los fabricados a partir de ciertos residuos recogidos en la parte B del anexo IX de la Directiva de Energías Renovables (DER III), entre ellos el aceite de cocina usado. APPA Renovables rechaza igualmente esta restricción por considerar que penaliza sin fundamento a materias primas avaladas por la propia directiva.

Vehículos de emisiones cero

El sector defiende que los coches con motores térmicos homologados para funcionar exclusivamente con biocombustibles sostenibles neutros en CO₂ sean reconocidos como de «emisiones cero» en el marco del Reglamento (UE) 2019/631. El argumento técnico es preciso: el CO₂ emitido por el tubo de escape de un motor que quema estos combustibles equivale al previamente captado de la atmósfera por la biomasa de la que proceden.

Esta clasificación permitiría a los fabricantes de automóviles disponer de una vía adicional para cumplir los objetivos de reducción sin depender únicamente de la electrificación masiva de su flota.

La tramitación europea

La propuesta de la Comisión Europea ha iniciado ya su tramitación en el Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo. APPA Renovables ha trasladado sus posicionamientos al MITECO en el marco de la consulta pública abierta por el Ministerio, a fin de que la postura española en las negociaciones europeas recoja el peso real que los biocombustibles sostenibles pueden tener en la transición energética del transporte.

La asociación, creada en 1987 e integrada por más de 500 empresas y entidades del sector de las energías limpias, considera que el marco regulatorio europeo debe reconocer, sin demora, la contribución efectiva de los biocarburantes a la reducción de las emisiones de CO₂ de los coches y furgonetas en circulación.