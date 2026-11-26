Recorrer las calles de Vice City tiene un precio que no aparece en la pantalla. Una semana después del estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ya se puede hacer el balance energético del acontecimiento del año. Según distintos cálculos, podría dejar una factura conjunta de casi medio millón de euros en electricidad a los jugadores españoles sólo durante su primera semana a la venta.

Así lo estima un análisis elaborado por la energética Visalia, que calcula que los usuarios podrían acumular unos 6,3 millones de horas de partida en siete días, el equivalente a más de 700 años de juego ininterrumpido, con un consumo próximo a los 1.900 megavatios hora (MWh).

El videojuego de Rockstar Games está disponible desde el pasado 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, tras dos retrasos y más de 13 años de espera desde la anterior entrega. Y su llegada ha sido de todo menos discreta.

Un estreno de récord

Según la consultora Sensor Tower, GTA VI rozaba los 17,1 millones de copias vendidas en todo el mundo a las puertas de su estreno, con PlayStation 5 concentrando tres de cada cuatro unidades. Take-Two, matriz de Rockstar, no ha publicado cifras oficiales.

La comparación con su antecesor da la medida del fenómeno. GTA V vendió 11 millones de unidades en su lanzamiento, en 2013, y alcanzó los 16 millones al cierre de su primera semana, según la misma firma. Hoy supera los 225 millones de copias.

En España, la expectación también se mide en horas. Según el Anuario 2025 de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), 22,8 millones de personas juegan habitualmente, con una media de 8,5 horas semanales, un promedio que los compradores de GTA VI podrían duplicar en sus primeros días.

Tres escenarios de consumo

Ante la ausencia de datos oficiales de ventas en España, donde se vendieron casi un millón de videoconsolas en 2025 según AEVI, Visalia ha elaborado tres escenarios en función del número de jugadores y de las horas de uso.

En el escenario central, 350.000 personas jugarían unas 18 horas durante la primera semana, lo que supondría un consumo de 1.885 MWh y un gasto de unos 490.000 euros en electricidad.

En el conservador, con 200.000 jugadores y 12 horas por persona, la factura se reduciría a unos 187.000 euros. En el más intenso, si 520.000 usuarios dedicaran 25 horas al juego, el coste superaría el millón de euros.

Ocho céntimos por hora

Las estimaciones parten del consumo de las consolas. Según las mediciones que Sony publica en su web, una PlayStation 5 consume alrededor de 215 vatios (W) durante el juego activo, una cifra que apenas cambia en la PS5 Pro, que también ronda los 215 W.

En el caso de Microsoft, sus pruebas de laboratorio sitúan el consumo de la Xbox Series X en unos 154 W en plena partida, y el de la Series S, la más modesta de la familia, en torno a 74 W, menos de la mitad que su hermana mayor.

Si se suma un televisor de 55 pulgadas de unos 100 W y se aplica un precio de referencia de 0,26 euros por kilovatio hora (kWh), una hora de partida en PS5 cuesta unos ocho céntimos. Las 18 horas de la primera semana saldrían por 1,47 euros.

Menos que un día de luz

Puesto en perspectiva, esas 18 horas de juego consumen unos 5,7 kWh. Es menos de lo que gasta un hogar español en un solo día: la CNMC sitúa el consumo medio diario de una vivienda en unos 7 kWh.

Visalia advierte de que se trata de estimaciones que pueden variar según el modelo de consola, el televisor, el uso real y la tarifa contratada. Además, todavía no existen mediciones específicas del consumo de GTA VI, un título especialmente exigente en lo gráfico.

El gasto tampoco termina al cerrar la partida. Sony indica que la PS5 consume unos 0,3 W en su modo de reposo por defecto, mientras que una Xbox Series X en modo de encendido instantáneo requiere unos 13 W, frente a los 0,5 W del modo de ahorro de energía.

Una gota en el sistema eléctrico

A escala agregada, los 1.885 MWh del escenario central equivalen al consumo eléctrico anual de unos 540 hogares, si se toma como referencia la media de 3.500 kWh por vivienda que maneja el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Aun así, el impacto sobre el sistema sería mínimo. España registró en 2025 una demanda de 255.759 gigavatios hora (GWh), según Red Eléctrica, por lo que la semana de GTA VI apenas supondría el 0,04% de lo que consume el país en siete días.

Además, no toda esa electricidad sería un consumo adicional. Según recuerda el propio análisis, parte de las horas de partida sustituirían a otras actividades domésticas, como ver la televisión o jugar a otros títulos.

El ocio digital también consume

«El estreno de GTA VI podría movilizar cientos de miles de euros en electricidad durante una sola semana, pero repartidos entre cientos de miles de hogares», explica Pablo Abejas, CEO de Visalia.

«Para cada jugador, el coste será relativamente pequeño, aunque este fenómeno demuestra cómo el ocio digital también forma parte de nuestros hábitos de consumo energético», añade el directivo.

Más allá de GTA VI, el videojuego es ya un consumidor eléctrico de primer orden. Un estudio académico que comparó los motores gráficos Unity y Unreal estima que los videojuegos consumen en el mundo entre 230 y 347 teravatios hora (TWh) al año, una cifra del orden de toda la demanda eléctrica anual de España.

Jugar en la nube gasta más

En Estados Unidos, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley calculó que el juego supone 34 TWh al año, el 2,4% de la electricidad residencial del país, con un gasto de 5.000 millones de dólares, más de 4.000 millones de euros.

Ese mismo equipo de investigación concluyó que jugar en la nube, con el título procesado en centros de datos, requiere bastante más energía que hacerlo en local, y que los hábitos del usuario pesan más en el consumo que la elección del equipo.

Por eso, Visalia recomienda ajustar el brillo del televisor, activar los modos de ahorro energético de las consolas y, para quienes tengan una tarifa con discriminación horaria, concentrar las partidas largas en las horas más baratas.