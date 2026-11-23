Grand Theft Auto VI oficialmente ha hecho historia en el mundo del entretenimiento. La nueva entrega de Rockstar Games ha generado 3.790 millones de dólares (unos 3.453 millones de euros) en ventas durante sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el mayor estreno de la historia del entretenimiento. Así lo anunció la compañía estadounidense este viernes 20 de noviembre, un día después de que el esperado videojuego llegase al mercado y pusiese fin a una espera de 13 años desde el lanzamiento de su predecesor.

La cifra supone un récord sin precedentes para la industria del entretenimiento y confirma las enormes expectativas que había despertado el regreso de una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos. Según las estimaciones de Rockstar, las ventas mundiales de GTA VI hasta el cierre del jueves 19 de noviembre alcanzaron los 3.790 millones de dólares, una cantidad que sitúa a la producción muy por encima de los registros conseguidos por otros grandes estrenos del sector audiovisual.

Uno de los datos que mejor permite comprender la dimensión del lanzamiento es la comparación con Grand Theft Auto V. La anterior entrega de la saga, publicada en septiembre de 2013, consiguió aproximadamente 800 millones de dólares durante sus primeras 24 horas en el mercado. Una cifra que ya supuso un hito para la industria y que convirtió al título, protagonizado por Michael, Franklin y Trevor, en uno de los mayores éxitos comerciales de su generación.

Sin embargo, GTA VI ha conseguido prácticamente quintuplicar ese registro. Los 3.790 millones de dólares anunciados por Rockstar representan un salto extraordinario respecto a su predecesor y demuestran hasta qué punto ha crecido el alcance comercial de la franquicia durante los últimos trece años.

De hecho, GTA V necesitó tres días para superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en ventas, mientras que la nueva entrega ha conseguido pulverizar esa cantidad en una sola jornada. El anterior videojuego continúa siendo uno de los mayores fenómenos comerciales de la historia, con cerca de 235 millones de copias vendidas desde su lanzamiento.

GTA supera a Hollywood

Los registros de GTA VI también permiten establecer comparaciones con algunos de los mayores fenómenos cinematográficos de todos los tiempos. Los beneficios generados durante su primera jornada a la venta superan los aproximadamente 2.900 millones de dólares que ha recaudado mundialmente Vengadores: Endgame, una de las películas más taquilleras de la historia.

Vice City reimaginada

La última vez que Rockstar optó por usar Vice City (Miami en la vida real) como el lugar para desarrollar un GTA fue hace 20 años, cuando se publicó Grand Theft Auto: Vice City Stories, un juego publicado para la PS2 y PSP.

Esta entrega permitió a los jugadores regresar a una Vice City en la Miami de los años 80, aunque con una historia ambientada en 1984, dos años antes de los acontecimientos de Grand Theft Auto: Vice City (ubicado en 1986). Desde entonces, la franquicia había explorado otros escenarios, como Los Santos en GTA V o Liberty City en GTA IV, sin volver a situar una entrega principal en esta localización.

Ahora, Rockstar ha reimaginado la ciudad, no sólo modernizándola, sino que ha ampliado el mapa, creando Leonida, un estado entero que parodia Florida, donde los jugadores podrán recorrer desde las concurridas calles de la metrópolis y sus zonas costeras hasta áreas rurales, pequeñas localidades y espacios naturales dominados por la vegetación.

Entre estos últimos destacan los pantanos, una de las señas de identidad de Florida, donde los caimanes y otros animales salvajes contribuyen a recrear un ecosistema mucho más variado. La intención de Rockstar es ofrecer un mundo abierto que vaya mucho más allá de una ciudad, con diferentes ambientes, actividades y situaciones que permitan descubrir las particularidades de Leonida mientras se desarrolla la historia de Jason y Lucía.