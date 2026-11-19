Un hombre de Valladolid ha pedido 30 días de vacaciones para poder jugar al GTA VI el mayor tiempo posible. Al parecer, el varón ha estado esperando este momento durante muchos años y se ha preparado para la ocasión. El juego ha salido oficialmente a las 00:00 horas de este jueves, 19 de noviembre, y son muchas las personas que han trasnochado para jugar lo antes posible después de 13 años de espera desde el lanzamiento de la anterior edición.

GTA VI es uno de los títulos que más expectación ha generado en el mundo de los videojuegos durante los últimos años. La compañía desarrolladora y distribuidora estadounidense Rockstar Games lanzó hasta cuatro tráileres oficiales, el primero de ellos en 2023.

El juego ambientado en el estado de Florida ha impactado directamente en las rutinas y obligaciones de muchas personas. El encargado de la empresa Control Z en Valladolid, Cristian Otero, ha explicado el caso de uno de sus compradores. «Un cliente nos ha comentado que ha reunido sus 30 días de vacaciones para jugar al GTA VI; ha estado trabajando todo el verano para esperar al lanzamiento».

Por otro lado, un joven dice que debido a los retrasos de este lanzamiento aún está más «motivado» para jugar: «Empecé a jugar al GTA cuando estaba en primaria, luego vino la adolescencia y ya son muchos años esperándolo, así que estoy muy emocionado», según ha comentado en un reportaje de El Norte de Castilla.

El vallisoletano que ha reunido los 30 días de vacaciones para jugar sin parar al GTA VI https://t.co/lQdE0TMvl4 — El Norte de Castilla (@nortecastilla) November 18, 2026

Y la verdad es que tendrá mucho tiempo para jugar, ya que se prevé que para completar la historia principal tomará entre 50 y 65 horas, mientras que alcanzar el 100% del juego puede superar las 200 horas. En cambio, la última edición conllevaba entre 30 y 32 horas para pasarse la historia principal y entre 85 y 100 horas para completar todo el contenido.

Mantenimiento de PlayStation 5

El deseo de millones de personas por jugar a este videojuego ha percibido un aumento del sostenimiento de las Plays 5: «Nunca he hecho tanto mantenimiento de la PlayStation 5 como en estas dos últimas semanas, me están entrando una media de cinco o seis videoconsolas diarias para tenerlas preparadas», como ha explicado Cristian Otero.

Además, ha comentado que él también es seguidor de los videojuegos durante «muchos años». Además, ha confesado que sus próximos días estarán destinados al juego. «Este fin de semana jugaré mucho», reconoce.