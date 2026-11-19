Con motivo del reciente éxito del Grand Theft Auto VI (GTA), Vox ha sacado su propio videojuego llamado «Reto del Sentido Común» de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, y que incluye el acceso al ‘móvil’ del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se pueden tomar medidas, vinculadas al partido político, para «salvar» España.

Según comienza el videojuego, lo primero que hay que hacer es seleccionar el personaje: hombre o mujer. Después, aparece el mapa de España, en el que el usuario debe decidir qué tareas quiere realizar, aunque no llegan de forma repentina, sino que el jugador tiene que desplazar a su personaje a una parte concreta del mapa para poderlas llevar a cabo.

Por ejemplo, si uno quiere ir a proteger la frontera, tendrá que dirigirse hasta Ceuta, tocando en las paradas que hay por las distintas regiones españolas y que están señalizadas con las banderas de la comunidad autónoma propia de cada sitio.

Vox ha publicitado el lanzamiento en X, en la que afirman lo siguiente: «Rockstar tiene GTA VI. Nosotros tenemos: El reto del Sentido Común».

Rockstar tiene GTA VI Nosotros tenemos: El reto del Sentido Común. 🎮 https://t.co/DdEMB7tvGM https://t.co/jJyPIYaOmY — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 18, 2026

Las zonas disponibles para jugar son: Madrid, Barcelona, Ceuta, Málaga, La Rioja, Gerona, Murcia y Cádiz. En cada uno de dichos lugares hay una «misión». Por ejemplo, en la capital española el desafío consiste en «menos impuestos, más prosperidad» y está definido como la «bajada y simplificación del IRPF, con un tipo menor según el número de hijos, y rebaja del IVA empezando por los productos de primera necesidad. También baja el Impuesto de Sociedades y se apoya a los autónomos».

«El Reto del Sentido Común» cuenta con una «hoja de ruta» en la que se puede jugar, de momento, en 13 paradas. En ellas, se explican las medidas de VOX, como en la parada 9, llamada «Educación, cultura y deporte: mérito y libertad», en la que se proponen hasta 10 tipos distintos de normas, como la «prohibición del burka y del niqab», el «fin de los menús halal» o los «móviles fuera del aula». Además, se pueden compartir los resultados, activar las notificaciones o ganar hasta ocho trofeos.

El videojuego, sólo disponible a través del enlace web, es gratuito, aunque ofrece la posibilidad de dejarlo instalado en el dispositivo que se emplee.

El teléfono de Sánchez

En medio de este caos, Vox ataca sin miedo a Pedro Sánchez en el videojuego, ya que se puede acceder a su móvil ficticio y en él se pueden leer conversaciones y ver fotografías con personajes públicos de su entorno que han afectado a su mandato, reproducir vídeos en los que ha traicionado a su palabra o analizar datos que retratan su gestión al frente del Gobierno, entre otras funciones.

Desde las declaraciones de «con Bildu no vamos a pactar» hasta imágenes con el ex diputado socialista Tito Berni o un secreto de sumario en el que se muestran todos los archivos, informes y mensajes de todos los casos que rodean a su persona. Todo esto y mucho más se puede comprobar en su ‘teléfono’, que cuenta con aplicaciones básicas en las que en cada una de ellas hay información delicada de Sánchez.