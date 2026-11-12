Las 13 medidas de Vox para el 29N: prioridad nacional, desregulación y remigración

Vox ha presentado este jueves su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre, con 13 medidas que abordan la seguridad, la economía familiar, la vivienda, el campo, los servicios públicos y las instituciones. El programa lleva por lema: «Es sentido común». OKDIARIO ya había desvelado esta mañana en primicia los puntos del programa sobre inmigración.

Estas son las trece medidas del partido de Santiago Abascal:

1. Ceuta y Melilla: fronteras y soberanía

Vox propone recuperar Ceuta para los ceutíes, expulsar de inmediato a todos los invasores y militarizar la frontera. Plantea inversiones para ambas ciudades, reparar las consecuencias de lo vivido en Ceuta y promover ante la Justicia el procesamiento de Pedro Sánchez y su Gobierno «por traición y delitos contra la seguridad del Estado».

2. Economía, industria y energía: menos impuestos

El programa también recoge rebajas del IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades. Los autónomos que no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional «tendrán cuota cero y, por encima, una cuota progresiva desde 50 euros». Incluye alivio fiscal para Baleares, Canarias y zonas en riesgo de despoblación, apoyo a la natalidad y al retorno del talento, y reducción del gasto superfluo e ideológico.

Vox aboga por una reindustrialización de la economía, bajar los impuestos de la luz, recuperar el plan nuclear y derogar el calendario de cierre de las centrales. También plantea revertir las normativas inspiradas en el Pacto Verde y la Agenda 2030, frenar las deslocalizaciones y derogar la legislación laboral de Sánchez.

3. Inmigración: control y repatriaciones

El partido dirigido por Abascal también plantea prohibir las regularizaciones masivas e impedir que quienes entren ilegalmente puedan regularizar su situación. Propone suprimir el arraigo y las vías rápidas a la nacionalidad, endurecer sus requisitos y revisar las concesiones fraudulentas.

El programa incluye repatriaciones de inmigrantes en situación ilegal, un plan de remigración para extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos que no llegan a los españoles, y deportaciones por delitos graves o reiterados. Además, contempla el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias y retirar ayudas a las ONG que colaboren con el efecto llamada.

4. Prioridad nacional: los españoles primero

Los españoles tendrán acceso preferente a vivienda pública, guarderías, bonos de comedor y transporte, ayudas y servicios sociales. El Ingreso Mínimo Vital se destinará exclusivamente a los españoles con menos recursos. Se suprimirán las ayudas a inmigrantes ilegales y se gravarán las remesas al extranjero. Además, habrá planes de retorno para españoles emigrados y de inversión en territorios olvidados.

5. Vivienda: más oferta y seguridad jurídica

Vox propone reformar la Ley del Suelo, aumentar la inversión en vivienda protegida y aplicar la prioridad nacional en su acceso y en las ayudas al alquiler. Plantea derogar la Ley de Vivienda, desalojar la okupación en menos de 24 horas y tipificar la inquiokupación como estafa.

La compra de la primera vivienda de una familia española «tendrá un IVA del 0% si es nueva y una bonificación del 100% del ITP si es de segunda mano». También se exigirá residencia legal para alquilar y se agravará la fiscalidad de la especulación de fondos y de los compradores no comunitarios.

6. Desregulación: menos burocracia

Vox sostiene que por cada ley nueva se derogarán tres. El partido de Abascal propone el silencio administrativo positivo y la declaración responsable como regla general, salvo en inmigración, eliminar la cita previa obligatoria y establecer una ventanilla única. Incluye una auditoría de la Administración, la supresión progresiva de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONG y organismos ideológicos, el fin de las Zonas de Bajas Emisiones y «la sustitución de las leyes ideológicas por normas de protección a las mujeres víctimas de violencia».

7. Sector primario y mundo rural: defensa del campo

El programa lucha contra la competencia desleal mediante la revisión de todos los acuerdos comerciales que lastren al campo español –como representan Mercosur o los acuerdos comerciales con Marruecos– y la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales y se opone a los recortes de la PAC. Propone un fondo de compensación frente a las imposiciones de Bruselas, defender la pesca, frenar las macroplantas renovables que destruyan riqueza agrícola y favorecer el relevo generacional. También contempla montes limpios, penas más duras para los incendiarios y defensa de la caza.

8. Sanidad: atención de calidad en toda España

En materia de Sanidad, Vox plantea una tarjeta sanitaria única con historia clínica compartida, reforzar la atención primaria y pediátrica y un plan nacional contra las listas de espera. Asimismo, la atención sanitaria a los inmigrantes en situación ilegal solo se garantizará en caso de urgencia.

Propone mejorar las condiciones de los profesionales, facilitar el regreso de sanitarios emigrados y evitar que desconocer una lengua regional impida acceder a una plaza. Incluye atención específica a la salud de la mujer, una Red de Centros Nacionales de Oncología y refuerzo de la salud mental.

9. Educación, Cultura y Deporte: mérito y libertad

El programa propone un currículo común, reválidas, una EVAU única y educación en español en todo el territorio. Incluye libre elección de centro, más becas, derogación de la LOMLOE, refuerzo de la autoridad del profesor y móviles fuera de las aulas.

También plantea aulas de nivelación y un máximo por clase de alumnos con dominio insuficiente del español. Contempla prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, los menús halal en comedores escolares y el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Además, defiende el patrimonio, la tauromaquia y un deporte femenino regido por criterios biológicos.

10. Seguridad y Defensa: mayores penas y más medios

Vox propone rebajar la edad de responsabilidad penal y ampliar la prisión permanente revisable. Plantea dirección profesional de los cuerpos de seguridad, equiparación salarial y reconocimiento como profesión de riesgo para policías, guardias civiles, militares y funcionarios de prisiones. Incluye restablecer el OCON-Sur, reforzar la protección fronteriza con las Fuerzas Armadas, aumentar la inversión en Defensa y mejorar la ciberseguridad y la protección civil. También recoge ejercer toda la presión necesaria para recuperar Gibraltar.

11. Familia y Vida: apoyo a la natalidad

El programa contempla extender los beneficios de las familias numerosas desde el primer hijo, financiar con cargo al Estado la cotización de quienes cuiden de sus hijos y garantizar la gratuidad real de la educación de 0 a 3 años. Añade apoyo a la dependencia, medidas contra la soledad no deseada y la brecha maternal, protección de los menores en internet y defensa del derecho a la vida.

12. Justicia y corrupción: independencia institucional

Vox propone que los jueces elijan a los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, y «apartar el Tribunal Constitucional de las manos de los políticos». Plantea, además, recuperar la sedición, agravar la malversación y prohibir los indultos por corrupción o por atentar contra la unidad de España.

Por otro lado, los condenados por corrupción responderán con su patrimonio presente y futuro hasta devolver lo robado. El programa incluye una auditoría de las administraciones, memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo, considerar los crímenes de ETA de lesa humanidad y una RTVE libre de comisarios políticos.

13. Infraestructuras y Transportes: conexión y seguridad

Vox propone un plan nacional de infraestructuras, una auditoría de la red ferroviaria y la modernización de Cercanías, Media Distancia y líneas convencionales, con prioridad a la seguridad. Incluye obras contra las inundaciones y un Plan Nacional del Agua que interconecte todas las cuencas.