Baleares aprueba la ley de Vox que prohíbe el burka en los espacios públicos «para proteger a las niñas silenciadas»

El pleno del Parlament de Baleares ha aprobado este martes la ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos de Baleares y que, con los votos favorables de PP y Vox, se enviará ahora al Congreso de los Diputados para su validación definitiva, ya que propone la modificación del Código Penal y de otras leyes.

La ley contempla la prohibición total del burka y el niqab en todo espacio público, multas de hasta 30.000 euros para quienes reincidan en su uso o impongan su utilización a menores o mujeres bajo tutela, reformas en el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta cuatro años a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer a portar estas prendas, así como expulsión del territorio nacional para personas extranjeras que reincidan en la infracción.

La ley establece, además, que esta imposición del uso de velos integrales se considera contraria al orden público y a la dignidad humana, principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha defendido la ley y ha calificado el burka y el velo integral como «cárceles de tela». Cañadas se ha mostrado en contra de lo que ha llamado el «consenso cobarde». «En Vox no nos arrodillamos ante ese consenso cobarde. Llamamos a las cosas por su nombre. No vamos a tolerar que bajo la coartada de una falsa tolerancia se fuerce a una sola mujer a desaparecer del espacio común. En Baleares no admitimos ni un paso hacia atrás en la dignidad de las mujeres», ha argumentado.

Manuela Cañadas ha criticado los discursos de la izquierda que se «llenan la boca» sobre igualdad y machismo, «pero callan cuando toca enfrentarse a una forma de sometimiento». Ha recordado que la ley «es para proteger aqlas niñas silenciadas»

La de Vox ha reivindicado que la norma defiende que la convivencia no quede subordinada a imposiciones particulares. «Quien vive aquí tiene derechos, pero también tiene obligaciones y ninguna creencia puede situar a nadie por encima de las normas que nos permiten convivir», ha añadido.

Por parte del PP, la diputada del PP Cristina Gil ha acusado a la izquierda de practicar el «feminismo de goma de borrar» y de oponerse al burka y al niqab «pero negarse a regularlo» y ha reprochado que todas las enmiendas hayan sido de supresión. «No les importa la cárcel de tela en la que viven», ha añadido.

La ‘popular’ ha señalado que la libertad religiosa «no es un cheque en blanco» y ha subrayado que en ningún caso se está proponiendo prohibir el islam ni negar la libertad religiosa, pero esta, ha añadido, «no convierte cualquier conducta asociada a una creencia en jurídicamente intocable».

La diputada del PSIB Teresa Suárez ha señalado al inicio de su intervención que el velo integral islámico es un elemento sexista que somete a las mujeres, pero ha calificado la ley de Vox como un «panfleto» que pretende hacer creer que una mujer obligada a llevar burka no tiene protección en España. Según Suárez, esta cuestión «está más que resuelta desde el marco normativo».

La diputada del PSIB ha rechazado que la ley se apoye en normas que rigen en otros países europeos «olvidando» que regulan de manera global la ocultación del rostro con elementos como cascos y pasamontañas y no exclusivamente el burka o el velo integral.

La socialista ha expresado su preocupación por una iniciativa que dice querer combatir la sumisión femenina acabe transmitiendo un mensaje que señala una comunidad religiosa concreta.

Suárez ha instado a realizar un diagnóstico de la realidad, escuchar a las mujeres afectadas, estudiar las consecuencias de las medidas y abandonar la pretensión de vincular el machismo con una religión concreta.

El diputado de Unidas Podemos José María García ha rechazado la proposición que ha calificado como «antiimigración musulmana». «No va de defender a las mujeres musulmanas, ni a las que son de otra religión, porque la ultraderecha decidió hace muchos años que lo de defender a las mujeres frente a la violencia machista no iba con ellos. No se lo creen», ha afirmado.

A juicio de García, la ley de Vox «criminaliza» a la mujer musulmana que ha decidido cubrirse el rostro, pero no rechaza a «los fascistas» que se tapan la cara «para ir a golpear a los acampados por la vivienda».

Para el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, el velo integral y el niqab son «expresiones del patriarcado» y «ninguna mujer tendría que vivir tras una tela que le han impuesto». Sin embargo, para el menorquinista, la ley «no libera sino que castiga». «Es curioso que Vox, que más rechaza la existencia de la violencia de género, se presente como salvador de las mujeres musulmanas», ha añadido.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha iniciado, como otros grupos, señalando que el burka y el niqab son «una expresión del patriarcado, son control sobre el cuerpo de las mujeres y son violencia machista».

La ecosoberanista ha criticado que en la norma no aparece en un ningún momento el concepto de violencia machista, cuando se trata de un elemento que está en el fondo del debate. Carrió ha argumentado que la violencia no tiene religión ni nacionalidad y no ha sido importada a España.

Carrió ha rechazado que la ley proponga la protección de la mujer porque «primero el hombre la tapa, después la policía la multa y más tarde se la expulsa». La de Més ha reprochado el voto favorable del PP asegurando que es como «si se multara a una mujer víctima machista llegara a un centro de salud con un ojo morado».

Sobre el hecho de que la izquierda no haya enmendado la ley ha argumentado que una ley «cuya única medida nueva es sancionar y expulsar a la víctima no se enmienda, se borra».