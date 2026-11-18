El PSOE, a través de su Comisión Ejecutiva Federal, ha acordado la expulsión provisional del partido de Melchor León Encomienda, diputado socialista en la Asamblea de Ceuta, al atribuirle faltas muy graves por desobediencia, relacionadas con el incumplimiento de las directrices del partido. La expulsión y apertura de un expediente disciplinario a León se dan, entre otros motivos alegados, en relación a declaraciones públicas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de la invasión.

La resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, fechada el 6 de octubre de 2026, establece expresamente «expulsar provisionalmente del PSOE» a Melchor León, quien dijo que votaría en blanco «mientras Sánchez sea candidato del PSOE», además de abrirle un expediente disciplinario para investigar los hechos. Por tanto, esta decisión no supone todavía su expulsión definitiva de la formación que lidera Pedro Sánchez.

En el documento, el PSOE atribuye como uno de los principales motivos del expediente abierto el enfrentamiento interno surgido a raíz de los acuerdos adoptados el pasado 13 de agosto, tras la invasión, por el Grupo Socialista de la Asamblea de Ceuta, relacionados con el cese y nombramiento de representantes del PSOE en los consejos de administración de distintas empresas municipales.

Un día después, Ferraz ordenó suspender aquellas decisiones y adoptar las medidas necesarias para impedir su ejecución o revertirlas. Sin embargo, la resolución sostiene que, una vez finalizado el plazo establecido para acreditar el cumplimiento de las instrucciones, «no se tiene constancia de este hecho». Por ello, la dirección federal del PSOE considera que el diputado podría haber cometido una «falta muy grave» por actuar contra los acuerdos de los órganos de dirección del partido.

Asimismo, se exponen numerosas intervenciones públicas de Melchor León contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a raíz de la entrada masiva de inmigrantes ilegales marroquíes en Ceuta el 30 de julio. Entre ellas, las acusaciones sobre la información facilitada por el Ejecutivo central acerca de la situación en Ceuta.

«No voy a permitir que el Gobierno nos siga mintiendo», afirmó León en una de las publicaciones recogidas por el PSOE, que habla tanto de declaraciones en medios del diputado como de mensajes expuestos en redes sociales. En otra entrevista aseguró que desde el Ministerio del Interior les habían engañado con distintas cifras de entradas, salidas y fallecidos.

En septiembre, León afirmó que «Sánchez ha intentado implantar la ley del terror en el Partido» y sostuvo que «esto de ahora no es el Partido Socialista, es sanchismo, es libertinaje». Además, cargó contra Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, al que calificó de «traidor a la patria», y contra otros dirigentes socialistas. Ferraz considera que estas manifestaciones podrían constituir faltas muy graves por menoscabar la imagen de cargos públicos y perjudicar al partido.