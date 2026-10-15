Melchor León, diputado del PSOE, estalla contra el partido y avisa: «Votaré en blanco mientras Pedro Sánchez sea el candidato del PSOE»

Se han cumplido setenta y siete días desde la entrada masiva de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos en Ceuta. En el ámbito político, Melchor León, diputado socialista en la Asamblea de la ciudad autónoma, ha pronunciado unas declaraciones para el programa La Mesa, de Antena 3, con respecto a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

León detalla que no apoyará a Pedro Sánchez en las urnas y que optará por votar en blanco mientras el presidente siga siendo el candidato de su partido. Con sus palabras también reprochó al Gobierno la actuación realizada ante los acontecimientos registrados en la frontera ceutí los días 30 y 31 de julio. El dirigente calificó la actuación como «invasión».

¿Qué dijo Melchor León en ‘La Mesa’?

Durante su intervención en el programa La Mesa, Melchor León recriminó a Sánchez la gestión que realizó de la ofensiva migratoria en la ciudad ceutí. El parlamentario también confirmó que no se planteaba abandonar las filas socialistas y aseguró que mantiene sus convicciones políticas.

Aunque sus diferencias con el Ejecutivo son visibles: «Estoy defendiendo lo que creo que es justo para mi ciudad», señalaba al explicar por qué ha decidido hacer pública su ruptura electoral con el líder del PSOE.

La ruptura del vínculo

En el mes de agosto, Melchor León, junto a otro diputado socialista de la Asamblea, Sebastián Guerrero, reclamaron medidas urgentes y sostuvieron que los intereses de Ceuta debían situarse por delante de la disciplina partidista.

La tensión en plató

Las declaraciones del socialista ceutí se intercalaron con una notable tensión en plató. Durante el debate, León se enfrentó al analista marroquí Samir Bennis, el cual rechaza describir los episodios ocurridos en la frontera como una invasión y cuestionó las acusaciones dirigidas a Marruecos.

La decisión de Melchor León supuso un gesto incómodo para los socialistas en plena campaña electoral. Aunque explica que esto no implica una ruptura orgánica, sí un rechazo hacia el candidato a la Presidencia del Gobierno. Al mismo tiempo, el diputado ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada del partido tras sus últimas declaraciones.

Por lo tanto, a casi un mes de la cita de los comicios electorales, este caso deja abierta una incógnita para la dirección socialista y se traduce en cómo gestionar las críticas de sus propios representantes cuando el desacuerdo no se limita sólo a las palabras.