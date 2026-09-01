El líder de PSOE de Ceuta: «Pido a todos los socialistas de España que no hagan caso a Sánchez y vayan a la manifestación»

El líder del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha vuelto a ser un verso suelto del partido de Pedro Sánchez, a quien lleva criticando desde hace semanas por la dejación de funciones en la grave crisis de Ceuta tras la invasión del 30 de julio. En declaraciones a Iker Jiménez en Horizonte, Melchor León ha pedido a los socialistas españoles «que recapaciten, que no hagan caso al presidente del Gobierno y vayan a la manifestación» de mañana miércoles en apoyo de Ceuta.

Ha lanzado otro dardo a Sánchez y a su Gobierno, que, tras viajar a la ciudad autónoma y después de decir que «aquí había normalidad, que quedaban 2.500 personas y quedan 15.000», la verdad es que en Ceuta «no entendemos cómo el presidente del Gobierno está diciendo esas declaraciones».

«Lo que están es parcheando y perjudicando todas las soluciones del Estado», ha añadido.

El líder de los socialistas ceutíes ha ido más allá y ha dicho que «somos cientos y miles de gentes del Partido Socialista que vamos a asistir a las manifestaciones. Si Pedro Sánchez nos va a echar a todas las personas que van a asistir, se quedará con un partido sanchista y se quedará sin el Partido Socialista».

«Porque si expulsa a todos los militantes que van a ir de todas las federaciones, no existirá el PSOE», ha finalizado.