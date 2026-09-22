AEMET prevé cielos despejados y lluvias ocasionales en Andalucía, con vientos variables

Cielos poco nubosos y despejados dominarán hoy, 22 de septiembre de 2026, en buena parte de Andalucía, aunque se esperan algunas nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea. En el área del Estrecho podrían ocurrir precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad occidental, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o ascenderán. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos de componente este y fuertes de levante en Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 22 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se presenta despejado en Sevilla esta mañana, con la calidez del sol asomándose tímidamente desde las 08:11. Las temperaturas comienzan en unos agradables 19 grados y aunque no se prevé lluvia, la humedad se siente ligera, con valores que rondan el 20%. A medida que avanza la jornada, el mercurio irá en ascenso hasta alcanzar un máximo de 36 grados, mientras una brisa suave de unos 5 km/h acaricia la ciudad, aportando un toque de frescura.

Ya por la tarde, el sol estará en su apogeo y las temperaturas rondarán los 33 grados. La sensación térmica puede hacer creer que hace algo más de calor, pero no hay motivos para inquietarse: la tarde-noche promete ser tranquila, con cielos despejados y sin riesgo de chubascos. Con una puesta de sol espectacular a las 20:20, Sevilla invita a disfrutar de sus mágicas veladas veraniegas.

CÃ³rdoba: cielo cambiante con lluvia tarde

Un aire inusual invade Córdoba, anticipando un día marcado por la inestabilidad. A medida que el sol se asoma por el horizonte, la perspectiva sugiere una jornada de contrastes, con nubes que avanzan prometiendo cambios bruscos en el tiempo.

La mañana comienza tranquila, con temperaturas suaves que rondan los 17°C, pero el viento fuerte, de hasta 36 km/h, se prepara para hacer su entrada en la tarde. A medida que los termómetros ascienden hasta los 37°C, la humedad puede hacerse sentir, alcanzando un 90%. No olvides llevar paraguas, ya que se prevén lluvias, especialmente al caer la tarde, creando un panorama que podría sorprender a más de uno.

En Huelva, cielo soleado con nubes dispersas

Las condiciones meteorológicas se presentan tranquilas, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes dispersas durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 33 grados, ofreciendo un día cálido y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o dedicar tiempo a las actividades cotidianas sin preocuparse por sorpresas climáticas.

Se recomienda aprovechar el ambiente apacible que brinda el tiempo, ideal para una caminata en el parque o una visita a algún rincón acogedor de la ciudad. La suave brisa hará del día una oportunidad perfecta para relajarse y disfrutar de la compañía de amigos o familiares.

Jornada soleada y calurosa

en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, invitando a disfrutar de una jornada soleada. Con temperaturas que oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzando una máxima de 30°C por la tarde, se espera un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría llegar a los 32°C, por lo que será recomendable mantenerse hidratado. A lo largo del día, el viento soplará del este a una velocidad media de 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h, por lo que habrá que estar atento.

La tarde promete ser soleada con cielo despejado, ideal para pasear y disfrutar del aire libre, mientras que la humedad relativa, que irá del 25% al 70%, podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Sin embargo, no se prevé lluvia en cualquier momento del día, lo que permitirá que los gaditanos aprovechen al máximo las más de 12 horas de luz que ofrece el sol, que saldrá a las 08:13 y se pondrá a las 20:21.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta serena, con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco y la temperatura rondando los 20 grados. Es un momento perfecto para dar un paseo y apreciar la belleza del paisaje, sin preocuparse por la lluvia.

A medida que avance el día, la temperatura ascenderá, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. El viento soplará suavemente desde el noreste, aportando un alivio agradable al calor. No olvides aplicar protector solar y llevar ropa ligera, ya que el sol brillará intensamente.

Cielo despejado y ambiente primaveral en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura de la mañana, con temperaturas que rondan los 20°C. A medida que avanza el día, el sol comenzará a calentar, elevando el termómetro hasta los 29°C en la tarde, mientras el viento soplará con moderada intensidad desde el sureste.

Por la noche, el clima se mantendrá agradable, con temperaturas que descienden a los 22°C. Se recomienda disfrutar de esta jornada primaveral al aire libre, aprovechando la baja probabilidad de lluvia en todo el día y el viento que dará un toque fresco a los momentos de ocio.

Granada: ambiente cálido y soleado hoy

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire matutino. Las temperaturas rondan los 17 grados, creando una sensación agradable que contrasta con la subida de la humedad. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando los 30 grados por la tarde, lo que permitirá disfrutar del sol en actividades al aire libre.

Aprovechar esta jornada cálida será un deleite, pero conviene llevar consigo una botella de agua y usar ropa ligera para no pasar calor. Al caer la tarde, el tiempo se mantendrá estable, prometiendo una noche agradable para salir a pasear bajo las estrellas.

AlmerÃ­a: cielo despejado con nubes a la tarde

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas que rondarán los 21°C. A medida que avance la jornada, el termómetro subirá hasta alcanzar los 28°C en la tarde, mientras que una suave brisa del sud oeste a 10 km/h ayudará a aliviar la calidez.

Sin embargo, se espera que la tarde sea más cambiante; aunque el sol brillará, también podrían surgir algunas nubes. La humedad podría elevarse, así que es recomendable llevar una botella de agua y, quizás, un sombrero para disfrutar del día al aire libre.