Mazón esgrime el auto del TSJ que le exculpa en la comisión de la DANA del Congreso: «Los tribunales ya se han pronunciado»

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha remitido este lunes, en su segunda comparecencia ante la comisión de la DANA de Valencia de octubre de 2024 en el Congreso de los Diputados, al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que el pasado 16 de marzo rechazó imputarle por la citada riada, decisión ratificada en la resolución de la misma instancia ante los recursos con fecha 27 de abril. «El único poder que puede depurar mis responsabilidades penales son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto», ha manifestado con rotundidad Carlos Mazón ya ante la pregunta de Águeda Micó, miembro de Compromís y diputada del Grupo Mixto en el Congreso, cuya intervención ha abierto la citada comisión. Mazón ha mantenido esta misma posición firme durante toda la comparecencia.

El pasado 16 de marzo, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior valenciano rechazó por unanimidad la petición de la magistrada que instruye el caso de la DANA en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, para investigar a Carlos Mazón. El alto tribunal valenciano no apreció «un fundamento sólido y objetivo» de que los hechos descritos por ella en su auto de exposición razonada «revistan carácter de delito».

Un mes después, de nuevo el Pleno de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó por unanimidad de sus miembros todos los recursos de súplica presentados contra su decisión de rechazar la imputación del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Además, el alto tribunal valenciano desestimó, también por unanimidad, no aplicarle el aforamiento, porque en la adquisición de la condición de diputado autonómico del ex presidente no hubo «abuso de derecho alguno». Y rechazó en este sentido el paralelismo que sostenía alguno de los recurrentes en referencia al conocido como caso Gallardo, como sostenía alguno de los recurrentes.

En su comparecencia ante la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados de este lunes, Carlos Mazón sí ha manifestado que él, personalmente, llamó a todas las asociaciones de víctimas. En este sentido, ha concluido que: «Dos de las maneras más adecuadas de respetar a las víctimas» son: «Mantener la puerta abierta a ellas, personalmente, durante todo momento y, en segundo lugar, no utilizarlas para fines políticos».