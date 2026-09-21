El juez cita a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre y pide un peritaje a la joyería Yanes

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un nuevo impulso a la causa que investiga las finanzas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez ha acordado encargar a la Joyería Yanes un informe pericial gemológico y joyero sobre las piezas incautadas en el registro de su despacho, y ha citado a declarar como imputadas a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, el próximo 30 de noviembre.

Según resoluciones firmadas por el instructor y a las que ha tenido acceso OKDIARIO, ambas decisiones se han adoptado este mismo lunes en el marco de los dos procedimientos distintos que imputan al ex presidente y a su entorno.

La providencia convoca a Laura Rodríguez Espinosa y a Alba Rodríguez Espinosa «a fin de prestar declaración como imputadas» el próximo día 30 de noviembre de 2026, a las 9 y a las 12 horas, respectivamente. La causa se sigue por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Calama ha convocado también a dos testigos para el 19 de noviembre: José Ángel Partearroyo, ex director de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a las 9 horas, y Félix Martín, ex director financiero de Plus Ultra, a las 12 horas. Ambas comparecencias, según recoge el documento, se han acordado «dada cuenta con el informe del Ministerio Fiscal».

Nuevo peritaje a las joyas de Zapatero

Por otro lado, el instructor ha firmado un auto en la pieza separada que se tramita por un presunto delito de contrabando. En esta resolución, el magistrado ha acordado «la práctica de informe pericial gemológico y joyero sobre las joyas intervenidas en las presentes actuaciones en la oficina del imputado José Luis Rodríguez Zapatero».

El encargo recaerá sobre los gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, a la que el juez ha descrito como «firma de larga tradición en la alta joyería española». Tras el fracaso de Zapatero tratando de cumplir el plazo de «una semana o diez días para justificar el origen», como publicó OKDIARIO, Calama será el que tire del hilo.

Los peritos deberán dirimir sobre ocho extremos técnicos distintos, entre ellos la descripción individualizada de cada pieza, la identificación de los metales preciosos empleados y la clasificación de las piedras que incorporen, «determinación de peso, pureza, talla, calidad» y su posible origen geográfico.

El informe también deberá pronunciarse sobre la existencia de marcas de fabricante, contrastes oficiales o grabados, la antigüedad aproximada de las piezas y, por último, el valor de reposición de cada joya de forma individualizada y el «valor conjunto del lote intervenido».

Este no es el primer análisis que se ha realizado sobre las joyas. El propio auto recuerda que, con fecha 3 de junio de 2026, el instructor ya había encargado a la Joyería Ansorena «un análisis preliminar» de las mismas piezas, cuyo informe fue remitido al juzgado el 11 de junio.

Además, en el mismo mes de junio, el Instituto Gemológico Español había elaborado seis dictámenes sobre las joyas, que ahora se pondrán a disposición de Yanes «sin perjuicio de que puedan solicitar nuevos dictámenes». El auto ordena también dar traslado a la nueva joyería de esos seis informes previos.

El magistrado ha justificado la necesidad de esta nueva pericia al considerar que resulta «pertinente, útil y necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados y para la determinación de la posible relevancia penal de las joyas intervenidas». El instructor ha explicado que, «tras valorar diversas opciones», se ha decantado por Yanes para esta segunda fase del examen.

El auto establece además que se debe requerir a la policía judicial actuante «para que garantice en todo momento la cadena de custodia de las joyas», y facilita a los peritos el acceso tanto a las piezas como a la documentación que obra en las actuaciones.

3 días para aportar documentación

El instructor ha hecho saber a la representación procesal de Rodríguez Zapatero que, en el plazo de tres días, puede aportar al juzgado «toda la documentación que se encuentre en su poder en relación con las joyas» objeto de la resolución.

Contra ambas resoluciones cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, y en el caso del auto sobre el peritaje, también cabe apelación en un plazo de cinco días, que «podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado».

Con estas dos decisiones, el juzgado certifica que la instrucción del caso Plus Ultra entra en una fase decisiva de cara al final de año. Entre el examen milimétrico de cada gema y el testimonio de las hijas del expresidente, noviembre se perfila como el mes en que las joyas del despacho de Zapatero, guardadas hasta ahora bajo llave, terminen de contar su propia historia ante el juez.