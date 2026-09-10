Zapatero fracasa en la búsqueda de los certificados de las joyas en Arabia, Emiratos y Qatar y pedirá al juez Calama que los consiga él

José Luis Rodríguez Zapatero pedirá al juez José Luis Calama que solicite el documento sobre el origen de las joyas intervenidas en su despacho a Qatar. Fuentes consultadas aseguran que el ex presidente del Gobierno ha fracasado en su intento de obtener esta documentación con la que trataba de zafarse del delito de fraude fiscal y contrabando por el que le investigan en la Audiencia Nacional.

El ex presidente del Gobierno se comprometió a entregar esta documentación a la semana o 10 días de su declaración en sede judicial que se produjo el pasado mes de junio. Casi tres meses después, aún no ha podido entregarla porque no ha conseguido los papeles que había pedido a las autoridades de Arabia Saudí.

Zapatero había hecho gestiones diplomáticas para obtener esta documentación que no han tenido éxito por lo que va a pedir al juez que lo requiera por vía judicial. Junto a Miguel Ángel Moratinos, realizaron labores de búsqueda de la documentación que pudiese acreditar el origen de las juyas, gestiones que acabaron en fracaso. Llama la atención también que, después de haberse referido siempre a varios países árabes, ahora el ex presidente socialista le haya trasladado al juez que sólo tiene que hablar con Qatar.

Los jueces pueden enviar comisiones rogatorias a autoridades de otros países para obtener información relevante para una investigación. Los sistemas judiciales extranjeros están obligados a atender las comisiones rogatorias aunque estas peticiones de información suelen tardar por las traducciones y dilaciones en la respuesta.

«Con ganas»

José Luis Rodríguez Zapatero lleva recluido en su casa de alquiler de Las Rozas desde que conoció su imputación judicial. El ex presidente del Gobierno tuvo momentos de bajón como cuando conoció la imputación de sus hijas, pero ahora se encuentra con «bien» y «con ganas de defenderse».

Zapatero no ha cortado lazos con Pedro Sánchez. De hecho, ambos tienen contacto telefónico permanente y el actual presidente ha optado por defenderle públicamente asegurando que le cree. Sánchez quiere darle credibilidad a sus explicaciones tal y como se le dio a Víctor de Aldama desde la oposición.

Los dos han optado por una huida hacia delante para tratar de no perjudicar al PSOE y a la presidencia del Gobierno. Sánchez ha decidido apoyarle porque Zapatero le ha ayudado durante su etapa en La Moncloa.

Nula relación con su testaferro

José Luis Rodríguez Zapatero sí tiene relación con Pedro Sánchez pero tiene nulo contacto con su testaferro Julio Martínez Martínez. El empresario alicantino no atiende llamadas de desconocidos y está centrado en sus empresas. Martínez también ha decidido cortar el contacto con el ex presidente a raíz de la imputación judicial. Ambos mantuvieron una estrecha amistad. Julio Martínez Martínez le ayudó en sus negocios creando una consultora de la que Zapatero se lucraría. Martínez Martínez dio un paso al frente y declaró al juez que detrás de la consultora estaba el ex presidente del Gobierno.