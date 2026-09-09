Sánchez rechaza el superdomingo electoral y recuperará a Zapatero para la campaña: «Voy a contar con José Luis»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que no habrá superdomingo electoral y que recuperará al ex presidente del Gobierno imputado por las presuntas mordidas en el rescate, José Luis Rodríguez Zapatero, para la campaña de las próximas generales: «Voy a contar con José Luis».

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado tanto «la trayectoria como el legado de José Luis Rodríguez». «Es muy importante para el PSOE y para España, sobre todo en ámbitos que tienen que ver con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres», ha subrayado. Esta serie de razones, según Sánchez, «exige al menos que el resto le demos su presunción de inocencia».

«Yo creo a José Luis Rodríguez Zapatero», ha indicado Sánchez, que, a la vez, ha afeado que haya «medios de comunicación y partidos políticos» que crean incluso «a un delincuente como [Víctor de] Aldama».

«Lo veo en medios de comunicación, abriendo portadas de pseudomedios digitales o de prensa escrita en papel», ha reprochado el presidente para añadir: «Aquí se le da credibilidad a un delincuente y no a un representante público que, por mucho que no te guste, fue elegido democráticamente y tiene todo su derecho a defenderse». «Esperemos que se pueda aclarar todo; esa es mi convicción», ha incidido.

José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, imputó a Zapatero por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el caso Plus Ultra. Ésta es la causa que investiga el rescate de la aerolínea tras la pandemia de Covid-19.

Además, ha sido imputado por contrabando y delito fiscal por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas durante el registro de su despacho en la madrileña calle Ferraz.

«Superdomingo no va a haber»

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha rechazado la idea de unir en una misma fecha tanto las elecciones locales y autonómicas como las generales: «Superdomingo electoral no va a haber».

«Llevo ya ocho años gobernando, creo que he demostrado el respeto absoluto a las elecciones municipales y autonómicas, el derecho que tienen todos los alcaldes y alcaldesas a presentarse ante sus ciudadanos y que voten sin ningún tipo de contaminación ni para bien ni para mal respecto a otros procesos electorales, en este caso de España», ha argumentado el líder socialista.

En esa línea, ha aclarado que cuando llegue el 2027 decidirá «cuándo es el momento en interés de España». «Es el compromiso, porque cuando gobierna la izquierda, no solamente cuando gobierna la derecha, las legislaturas, como dice la Constitución, son de cuatro años», ha subrayado.

«Éste es el gobierno más longevo de la democracia después del de Felipe González y durante todos estos años, pues yo he visto muchos primeros ministros británicos, franceses, italianos, y de otros muchos países europeos dejar el cargo», se ha vanagloriado.