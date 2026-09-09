Sánchez rabia con OKDIARIO por informar de sus vacaciones en La Mareta con Ceuta invadida: «Había pseudomedios sacándonos fotos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la presencia de OKDIARIO por informar de sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) pese a que Ceuta había sufrido la invasión de 80.000 extranjeros que entraron ilegalmente a través de Marruecos. «Había pseudomedios sacándonos fotos», ha indicado en una entrevista en RTVE.

«He estado trabajando este mes de agosto acompañado de mis queridos amigos de asociaciones ultraderechistas que estaban constantemente vigilando mis movimientos», ha indicado el líder socialista. Asimismo, ha señalado a «algunos pseudomedios digitales que estaban constantemente también sacando fotos». «Acompañado de ellos y de ellas, he trabajado y he reivindicado un derecho al descanso que tiene cualquier trabajador», ha subrayado Sánchez.

El presidente del Gobierno permaneció en La Martea 22 días junto a su familia y distintos invitados, en medio de la invasión migratoria de Ceuta y bajo un fuerte dispositivo de seguridad que ha incluido, entre otros elementos, un cordón marítimo de más de 732.000 metros cuadrados y unos 40 guardias civiles destinados a su protección.

El presidente solamente visitó Ceuta el 31 de julio y, posteriormente, mantuvo dos reuniones telemáticas desde la Residencia Real. Sin embargo, prosiguió su estancia en la isla de Lanzarote hasta finales de agosto. Pese a todo ello, Sánchez ha indicado que ha estado «desde el primer minuto en la crisis de Ceuta».

Críticas a la oposición

En ese mismo sentido, ha criticado que se hable de lo que pasó en Ceuta como una invasión a la vez que afea al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que quisiera «aplicar el artículo de la Constitución» que «poco menos, estaba sugiriendo dar una respuesta armada a esa crisis».

«A mí me parece una auténtica barbaridad», ha manifestado. «No estamos hablando de invasores, estamos hablando de personas que en su mayoría son personas que buscan una vida mejor, oportunidades que no tienen al otro lado de la frontera, porque las desigualdades sociales existen», ha explicado el presidente. Sánchez ha indicado que la diferencia de los niveles de renta per cápita «se multiplica por ocho» entre un lado y otro de la frontera.

Por otro lado, ha asegurado que si España la dirigieran PP y Vox, «hoy tendríamos una crisis aún mayor, no solamente en Ceuta, sino también en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos y, desde luego, una imagen internacional bastante lamentable».

Sánchez ha evitado hacer autocrítica por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y ha recalcado que se crearán 6.000 plazas de acogida para los inmigrantes que permanecían en la ciudad autónoma. El presidente ha anunciado esta cifra pese a que en su última entrevista aseguró que sólo quedaban 5.000 extranjeros de entre los llegados durante la invasión. Una cifra que el Gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas eleva hasta casi los 10.000.