A Sánchez le traiciona el subconsciente: «Por supuesto que va a haber elecciones en 2026»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este miércoles, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, un lapsus que no ha pasado desapercibido y que ha evidenciado un hipotético adelanto electoral. Respondiendo a una pregunta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente ha pronunciado una frase que ha desatado las risas y el estupor en los escaños de la oposición: «Por supuesto que va a haber elecciones en el año 2026… 2027, por supuesto».

El error ha sido interpretado por diputados tanto del PP como de Vox como un revelador desliz del subconsciente de un presidente acorralado. Sánchez llegaba a la sesión de control en uno de sus momentos de mayor debilidad parlamentaria, con su Gobierno señalado por una sucesión de casos de corrupción que salpican a su entorno más próximo y, en las últimas semanas, envuelto en la polémica por la invasión sufrida en Ceuta mientras el propio presidente se encontraba de vacaciones.

En ese clima político, varios grupos de la Cámara Baja llevan semanas reclamando un adelanto electoral, convencidos de que Sánchez ha agotado su crédito para continuar gobernando. Fue precisamente al tratar de zanjar las especulaciones sobre un adelanto electoral cuando Sánchez incurrió en la confusión de fechas, corrigiéndose de inmediato para situar los comicios en 2027, el año en que constitucionalmente le correspondería agotar la legislatura. Pero el daño ya estaba hecho: el tropiezo dialéctico, para muchos de los presentes, no fue un simple error de dicción, sino la manifestación de un temor que el presidente lleva meses tratando de disimular ante la opinión pública.

Ni el PP ni Vox han dejado pasar la ocasión. Las risas de ambas bancadas resonaron en el hemiciclo en el instante mismo en que Sánchez pronunciaba la frase, un lapsus que ha sido la prueba definitiva de que, en su fuero interno, el propio Sánchez sabe que su tiempo al frente del Gobierno se agota antes de lo previsto.