Pléyade de estrellas en la Rafa Nadal Academy: Ferrer y Moyá completan el ‘team Rafa’

Ya está, todo listo. La Rafa Nadal Academy brillará con luz propia el próximo fin de semana. De un lado, el ‘team Rafa’ y de otro el ‘team Murray’. Los dos ex tenistas que dan nombre a cada equipo estarán acompañados en pista por una pléyade de ex raqueta. El balear estará acompañado por el francés Gasquet y los españoles Ferrer y Moyá. El primero es actual capitán del equipo español de Copa Davis y el segundo fue su entrenador durante el tramo final de su raqueta. El equipo liderado por Murray, Dominic Thiem, Marat Safin y Fabio Fognini.

La incorporación de David Ferrer y Carlos Moyà permitirá volver a reunir en una misma pista a tres de los grandes referentes de una generación histórica para el deporte nacional. Junto a Rafa Nadal, las tres leyendas integrarán nuevamente el mismo equipo, recuperando así la esencia de aquella Armada española que dominó la escena internacional y cosechó gestas memorables, especialmente en la Copa Davis.

David Ferrer y Carlos Moyà volverán a cruzar sus trayectorias con la de Rafa Nadal, reeditando una alianza histórica que forjó algunos de los hitos más deslumbrantes del deporte español. La relación entre los tres tenistas, fraguada durante casi dos décadas de competición de máximo nivel tanto dentro como fuera de las pistas, reúne una combinación inédita de liderazgo, palmarés y complicidad técnica.

Ferrer, actual capitán de la Selección Española de Tenis, fue pieza fundamental en la conquista de las Copas Davis de 2008, 2009 y 2011. Su vínculo con Nadal alcanzó un punto de alta emotividad en las Finales de Málaga de 2024, cuando el alicantino capitaneó al equipo nacional en la despedida profesional del manacorí. A lo largo de su carrera, Ferrer llegó al número 3 del ranking mundial y sumó 27 títulos, incluyendo el Masters 1000 de París en 2012, además de alcanzar las finales de Roland Garros 2013 y de las ATP Finals 2007.

Por su parte, Carlos Moyà marcó un hito histórico al convertirse en el primer tenista español en alcanzar el número 1 del ranking ATP. Ganador de 20 títulos, entre ellos Roland Garros en 1998, el mallorquín compartió con Nadal la gesta de la Copa Davis 2004 en Sevilla. A partir de finales de 2016, Moyà dio un paso decisivo al sumarse al equipo técnico de Nadal de cara a la temporada 2017, además de involucrarse activamente en la Rafa Nadal Academy.