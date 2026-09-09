Feijóo retrata el silencio de Sánchez: «Si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría?»

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha castigado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la crisis de Ceuta y por la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la Ley de Nietos. Este miércoles, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, el dirigente popular ha preguntado a Sánchez «qué haría» si «mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta». El jefe del Gobierno ha declinado responder.

«En la España en la que usted todavía gobierna, las aulas se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta», ha iniciado Feijóo, denunciando que «la degradación del proyecto» de Sánchez «afecta ya a los niños de este país, lo cual es intolerable».

«El problema es que usted no está pendiente de la vivienda, de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, del funcionamiento de la alta velocidad, o de que las familias no llegan a fin de mes. Sólo está pendiente de manipular el censo con la Ley de Nietos, y parece que esto tampoco le va a salir bien», le ha recordado, en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la Ley de Nietos por la cual el Gobierno amagaba con dar un pucherazo en las elecciones generales de 2027.

«Su preocupación en el día de hoy son las preguntas que en la Audiencia Nacional se le hagan a la gerente del PSOE y lo que responda ante el juzgado de la financiación de su partido», ha añadido Feijóo, que asegura que «el futuro político y procesal de Sánchez depende de demasiadas personas».

«Si la gerente canta, usted se va, si Zapatero canta, usted se va, si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora de la Guardia Civil cantan, usted se va, y si Marruecos canta, usted se va», ha dicho el líder de la oposición. «Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted, por eso usted no es un presidente libre, un presidente que no sirve para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos, o un presidente, eso sí, que hace listas de periodistas a modo de ficha policial», ha zanjado.

Al término de su primera intervención, Núñez Feijóo ha querido preguntar a Pedro Sánchez sobre la crisis migratoria derivada de la invasión en Ceuta. «Señor Sánchez, si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría?», le ha trasladado, sin obtener respuesta por parte del presidente del Gobierno. «No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras, ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas», ha respondido Feijóo tras obtener la callada por respuesta del jefe del Ejecutivo.