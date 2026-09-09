Última hora de la actualidad política hoy | La crisis de Ceuta como protagonista en la primera sesión de control al Gobierno en el nuevo curso político

La crisis migratoria de Ceuta vuelve este miércoles al centro de la actualidad política con la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso en el Congreso. El PP y Vox aprovecharán el Pleno para pedir explicaciones al Ejecutivo por la gestión de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio, mientras el Gobierno tiene previsto desclasificar alrededor de 40 documentos relacionados con aquellos días.

Pedro Sánchez, además, será entrevistado a las 11:00 horas en TVE, en una jornada marcada por las preguntas sobre qué ocurrió en la frontera, qué información recibió el Ejecutivo antes de la avalancha y si existieron fallos en la respuesta ante la crisis.

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