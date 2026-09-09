Última hora de la actualidad política hoy | La crisis de Ceuta como protagonista en la primera sesión de control al Gobierno en el nuevo curso político
El PP y Vox aprovecharán el Pleno para pedir explicaciones al Ejecutivo por la gestión de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio
Pedro Sánchez, además, será entrevistado a las 11:00 horas en TVE
La crisis migratoria de Ceuta vuelve este miércoles al centro de la actualidad política con la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso en el Congreso. El PP y Vox aprovecharán el Pleno para pedir explicaciones al Ejecutivo por la gestión de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio, mientras el Gobierno tiene previsto desclasificar alrededor de 40 documentos relacionados con aquellos días.
Pedro Sánchez, además, será entrevistado a las 11:00 horas en TVE, en una jornada marcada por las preguntas sobre qué ocurrió en la frontera, qué información recibió el Ejecutivo antes de la avalancha y si existieron fallos en la respuesta ante la crisis.
Última hora de la actualidad política hoy
Feijóo denuncia que el PSOE busca «manipular» el censo
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles que el Gobierno solo está «pendiente de manipular» el censo con la llamada ‘ley de nietos’, en vez de ocuparse de los problemas de los ciudadanos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado al «Partido Popular y la ultraderecha» de «robar el voto» a los exiliados españoles.
A Sánchez le traiciona el subconsciente: «Por supuesto que va a haber elecciones en 2026»
«Por supuesto que va a haber elecciones en el año 2026» ha dicho Pedro Sánchez en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, para corregir de inmediato y posponer, a 2027, su predicción para los comicios generales.
Un lapsus que no ha pasado desapercibido en las redes sociales y tampoco para algunos miembros de las bancadas de PP y Vox, que no han dudado en reaccionar, con risas y abucheos, a este error del presidente del Gobierno.
Abascal retrata a Sánchez: «Toda España sabe que nuestro gobierno está en Marruecos»
Santiago Abascal, presidente del PP, se ha centrado en la crisis de Ceuta y en la relación del Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos en su intervención de este miércoles en el Congreso. «¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos, por la información que tienen de su familia y de su Gobierno?», ha preguntado a Pedro Sánchez, para a continuación asegurar que se trata de una cuestión «retórica».
«Toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat y que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos», ha añadido Abascal, además de incidir en que «el sistema educativo» del Gobierno «es cultura marroquí, lengua árabe y menús halal en los comedores escolares, y esos son sus resultados, los del informe PISA, que son una auténtica vergüenza para España».
Sánchez a Feijóo: «Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar»
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha respondido a Alberto Núñez Feijóo, y le ha asegurado que «por supuesto» que habrá elecciones en 2027 y le ha retado. «Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar«, ha dicho el líder socialista.
Feijóo le pregunta a Sánchez «qué haría» si «mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta»
Empieza caliente la sesión de Control al Gobierno, con la intervención de Alberto Núñez Feijóo y la respuesta de Pedro Sánchez. «Usted no está pendiente de la vivienda, de la calidad educativa, de la alta velocidad», le ha dicho Feijóo, para añadir que «sólo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos«.
Además, también le ha castigado por Ceuta. «Si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría?», ha cuestionado a Sánchez. .
El Gobierno afronta la primera sesión de control del curso marcada por la crisis de Ceuta
La crisis migratoria de Ceuta protagoniza este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso, mientras el Ejecutivo prepara la desclasificación de unos 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes de finales de julio.
Rufián ataca a Sánchez: «¿Con quién va a sumar?»
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «con quién va a sumar» para seguir presidiendo el Gobierno. «A mí los números no me salen. Les salen a esta gente», dice, en referencia a PP y Vox.