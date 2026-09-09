Motín en los Informativos de TVE por la entrevista a Sánchez: la redacción se rebela a gritos contra el sectarismo de la cúpula

La redacción de los Informativos de TVE ha vivido este miércoles durante la emisión del Telediario de La 1 una jornada de tensión extrema después de que la dirección de Contenidos Informativos, encabezada por Maribel Sánchez-Maroto Inarejos y Jon Ariztimuño, obligara a retirar del VTR de la edición del mediodía una frase en la que se recogían las críticas de los trabajadores de la casa por la decisión de entregar la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una productora externa y a periodistas ajenos a la Corporación. La retirada, según denuncian fuentes de la redacción, se hizo «de tapadillo», sin informar a nadie del cambio.

El origen del conflicto se remonta a la protesta que el Consejo de Informativos (CDI) había elevado ante el presidente de RTVE, José Pablo López, y ante los propios responsables de Informativos, Sánchez-Maroto y Ariztimuño, por haber encargado la entrevista al presidente del Gobierno a la productora externa La Cometa TV —responsable del programa Malas Lenguas— y a los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera, ambos ajenos a la plantilla de la Corporación. Los trabajadores consideran que esta decisión incumple el Mandato Marco de RTVE, que establece que la producción informativa e institucional debe ser «100% interna», y reclama que entrevistas políticas de este calado se realicen por profesionales de la propia Corporación y dentro de sus Servicios Informativos.

Como consecuencia del bloqueo de esa referencia crítica, la periodista habitual de la información de Moncloa, autora de la pieza sobre la entrevista, ha decidido no firmarla. En cuanto se conoció la censura de la frase, trabajadores de Informativos y de otros programas de la casa comenzaron a concentrarse de forma espontánea junto a la mesa de edición del TD1. A través de grupos internos de WhatsApp y de correos electrónicos, la protesta fue creciendo a lo largo de la tarde, con un ambiente de fuerte tensión en la redacción. Una trabajadora ha tenido que ser ingresada tras un ataque de ansiedad mientras otras reprochan en privado «el nivel de acoso y agresión con el que se las gasta Maroto, Ariztimuño y José Pablo López», según ha podido saber OKDIARIO.

Ante la presión, representantes de los trabajadores se reunieron con la dirección y llegaron a un acuerdo para incluir la frase censurada en el VTR del Telediario 2. Sin embargo, la propia dirección de Informativos ha reconocido que finalmente no dio tiempo a rectificar la pieza para incorporar el cambio en esa edición.

El episodio se enmarca en el enfrentamiento abierto entre el Consejo de Informativos de TVE, tradicionalmente próximo a los sindicatos, y la actual dirección, a la que la redacción acusa de responder únicamente a las órdenes de Moncloa. Ante lo ocurrido, el propio CDI ha convocado para este jueves a las 13:00 horas una reunión con los profesionales de la información en la redacción, junto a la mesa de edición, «ante los sucesos graves ocurridos en la redacción de forma previa al TD1». La redacción, además, está llamando a apoyar los paros convocados para el lunes y se plantea una huelga de firmas en las piezas informativas.