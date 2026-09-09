Los documentos desclasificados por Sánchez prueban que el CNI avisó al Gobierno un día antes de la invasión

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó al Gobierno de Pedro Sánchez el 29 de julio, un día antes de la invasión de casi 80.000 inmigrantes a Ceuta, que había 180.000 seguidores dispuestos al asalto de la ciudad autónoma. Así consta en los documentos que ha desclasificado este miércoles el Ejecutivo sobre la entrada masiva de extranjeros a la ciudad autónoma procedentes de Marruecos.

A las 13:52 horas del 29 de julio, el CNI envió un mensaje a la Delegación de Gobierno en Ceuta, encabezada por el socialista Miguel Ángel Pérez Triano, en el que aseguraba que en redes sociales había «un llamamiento para asalto por valla y mar mañana» a las 20:00 horas.

Este salto se haría «aprovechando la fiesta del trono» y sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «estarán liados». «Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores», alertaba la inteligencia dependiente del Ministerio de Defensa de Margarita Robles.

El CNI compartía esta información con el Ejecutivo, según las propias palabras del centro, para que se hicieran «a la idea del alcance de la difusión». «Sus rilas», contestó la Delegación de Gobierno.

Posteriormente, a las 21:34 horas, el CNI mantuvo con la Delegación de Gobierno una llamada de 11 minutos de la que no se dan más detalles sobre su contenido.

Alerta del CNI a la Guardia Civil

El centro también avisó a la Guardia Civil ese mismo día, es decir, la jornada previa al asalto. Se hizo a través de una comunicación entre CNI y la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Benemérita.

En primer lugar, los miembros del CNI intentan llamar a los agentes del Instituto Armado. «Te llamo por la situación de Ceuta», aseguran desde el organismo de inteligencia, y añaden: «Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono». «Tenemos varios grupos en Fb [Facebook] y WhatsApp incentivando estas entradas», apostilla desde el CNI.

Tras excusarse, el agente de la Benemérita mantiene una llamada de 7 minutos y 38 segundos con los responsables del CNI sobre esta misma materia, sin que tampoco se especifique cuál es su contenido.

«Planificación de convocatorias»

En otro informe del CNI fechado también en el 29 de julio, un día antes de la entrada, el Centro Nacional de Inteligencia advirtió que «en días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono».

Y avisaban de un grupo de WhatsApp de nombre «Asalto a la valla de Ceuta» que, según el centro de inteligencia, «estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el próximo jueves», es decir, el 30 de julio.

También alertaban sobre un grupo de Facebook con el nombre de «Ceuta Fnideq» con «sesenta mil miembros» en el que se publicaban posts como los siguientes: «El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la fiesta del trono a las 8, las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles».

El mismo informe del CNI alertó de otro grupo de esa red social llamado «Hraga Ceuta», con «22.000 miembros» que hacía un «llamamiento a cruzar a Ceuta» y que «sería favorable durante toda la semana». «Castillejos – Ceuta. Toda la semana está bien para los que quieran pasar; esta es la oportunidad. Que Dios os facilite», rezaba uno de los mensajes recogidos por el organismo dependiente de Defensa.

Por otro lado, el Regimiento de Transmisiones nº 32, unidad del Ejército de Tierra encargada de la operación de sistemas de transmisiones muy específicos, alertó a través de una comunicación de que era «muy probable» que durante el 30 de julio se intentase «una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del día del Trono en Marruecos».

«Pasividad» de Marruecos

En otro documento, en este caso del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), se aludía a unos «informes acerca de la actitud» de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes ante los intentos de asalto.

A ojos del CIFAS, la información que tenían era «contradictoria». Y es que, por un lado, en Melilla detectaban «una actitud activa marroquí en el mantenimiento de la seguridad». Sin embargo, por otro lado, se alude a que la actitud es «en Ceuta, de pasividad ante la avalancha migratoria, lo que permite la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra». «Además, la Embajada marroquí en España defiende la total colaboración con el Gobierno español», abundan.

La Dirección Adjunta Operativa del Estado Mayor de la Guardia Civil alertó en tres informes sucesivos de la «pasividad» de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes: «Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza».

Además, esos mismos informes destacaban el contraste con el día anterior, el 29 de julio, en el que «sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada» por parte de los agentes del reino alauí.