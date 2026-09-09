Nuevo ataque de Sánchez a la monarquía parlamentaria: «La mejor de las Españas fue la de la segunda república»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a atacar a la monarquía parlamentaria y ha asegurado, en una entrevista en TVE, que «la mejor de las Españas» fue «la de la segunda república», mientras defendía la denominada Ley de Nietos que el Supremo ha paralizado para evitar el último intento de pucherazo del jefe del Ejecutivo de cara a las próximas elecciones generales.

«Hay que recordar a los espectadores que estamos hablando de la Ley de Memoria Democrática, que reconocía derechos de ciudadanía a todos aquellos familiares, nietos, nietas, exiliados como consecuencia de la dictadura y de la Guerra Civil», ha trasladado Sánchez, en una entrevista sin repreguntas y con cuestiones poco incisivas por parte de los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera.

«Por lo tanto, es una ley que lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la segunda república, que sufrió un golpe de Estado», ha añadido Pedro Sánchez, dejando clara su opinión y prioridad a la república por encima de la monarquía parlamentaria que es la forma política de España en la actualidad, con el Rey Felipe VI como jefe del Estado.

Sánchez, por otra parte, ha vaticinado que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla, que es «necesario», pero ha evitado responder a la pregunta de cuándo visitará el monarca la ciudad autónoma invadida, más de un mes después de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, de los que alrededor de 20.000 podrían continuar en las calles. El presidente del Gobierno ha destacado que se está trabajando de forma paralela en encontrar esa fecha, pero no ha querido desvelar si será antes o después de las elecciones en Marruecos.

Descarta un ‘superdomingo’ electoral

Pedro Sánchez ha descartado que se vaya a celebrar un superdomingo electoral, con elecciones generales, municipales y autonómicas, durante su entrevista en TVE de este miércoles. El actual presidente del Gobierno sí ha confirmado que cuenta con las «ganas» y las «fuerzas» para presentarse como candidato del PSOE a las próximas elecciones generales. Además, ha aprovechado para descartar que otros socialistas como Carlos Cuerpo u Óscar Puente sean, en este momento, una opción para ser los próximos candidatos.