El Gobierno utiliza un mapa en el que el Sáhara Occidental aparece como territorio de Marruecos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado un mapa en el que el Sáhara Occidental aparece como territorio de Marruecos. Se trata de un plano interactivo utilizado en el nuevo portal de Casa 47, institución pública dependiente del Ministerio de Vivienda que gestiona el alquiler asequible de los inmuebles de propiedad pública. Su utilización ha provocado la reacción del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, que ha exigido a la cartera de Isabel Rodríguez «retirar o corregir este mapa del portal de Casa 47».

El líder socialista ha presentado este lunes el Portal de Casa 47, una herramienta web con una base de más de 800 viviendas asequibles, con el que el Gobierno pretende ofrecer viviendas asequibles a través de una plataforma con un aspecto similar al de portales inmobiliarios privados ya consolidados.

El portal cuenta con un mapa interactivo a través del cual se pueden consultar las viviendas disponibles. Pese a que se trata de una plataforma sólo para viviendas en España, se utiliza un mapa mundial donde se pueden consultar diferentes países.

El plano que utiliza Casa 47 pertenece a OpenStreetMap, sistema de datos abiertos que permite utilizarlo libremente siempre que se cite su origen. Tal y como reza su web, «está construido por una comunidad de personas» que «contribuyen y mantienen datos de mapas sobre carreteras, senderos, cafés, estaciones de tren y mucho más, en todo el mundo». La empresa asegura que en España utiliza «datos del Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) y del Sistema Cartográfico Nacional (SCNE) con licencia para su reutilización».

El plano refleja la región del Sáhara Occidental como anexada a Marruecos, ni siquiera como territorio en disputa, como hacen otras aplicaciones web. Una situación que llega en un momento delicado después de que el pasado 30 de julio casi 80.000 inmigrantes ilegales invadieran Ceuta a través de la frontera con Marruecos e informes de la Policía Nacional apuntaran a la complicidad de policías del reino alauí en la avalancha migratoria.

Tras la última invasión de este tipo, en 2021, el Gobierno zanjó la crisis después de cambiar la postura histórica que la administración española ha mantenido respecto al Sáhara Occidental. El Ejecutivo reconoció en una carta al rey Mohamed VI el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos en 2007. Sánchez reconoció «la importancia de la cuestión del Sáhara para Marruecos» y subrayó «los esfuerzos serios y creíbles» que está realizando el reino para lograr una solución en el marco de la ONU.

Queja de Sumar

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ha exigido a Casa 47 que «retire el mapa visor de la nueva web que vulnera el derecho internacional así como el compromiso de España con el Sáhara». Y ha recordado el compromiso de «destinar el 1% del PIB al nuevo parque de vivienda pública».

El representante de la coalición de Sumar ha presentado este mismo lunes una pregunta para respuesta por escrito del Gobierno en la que señala que «el nuevo portal de acceso a las promociones (portal.casa47.es) impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana muestra un mapa donde el territorio del Sáhara Occidental aparece anexionado a Marruecos, formando parte de este Estado».

«Atendiendo a las diferentes resoluciones internacionales y de los tribunales españoles y europeos, este territorio no forma parte de Marruecos. Más bien al contrario, tiene pendiente el ejercicio del derecho a la autodeterminación en aras de alcanzar la autonomía política plena, sobre lo cual España debería ser garante», ha subrayado el representante de Sumar. Ibáñez interrogó en su iniciativa si el Gobierno tiene previsto «retirar o corregir este mapa del portal de Casa 47».