Mohamed VI dedica a Trump una autopista que une Marruecos con el Sáhara Occidental

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha puesto el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la nueva autopista que conectará Tiznit con Dajla, en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí. El propio mandatario estadounidense ha sido el encargado de anunciar este domingo el proyecto, agradeciendo públicamente el gesto del monarca alauí.

«Gracias al muy respetado Mohamed VI, rey de Marruecos. Qué gran honor. Espero poder recorrer toda esta gran carretera algún día. Espero que sea pronto», ha escrito Trump en el mensaje con el que ha dado a conocer la infraestructura.

La autopista, presupuestada en unos 880 millones de euros, recorrerá aproximadamente 1.000 kilómetros a lo largo de la costa atlántica marroquí, pasando por localidades como El Aaiún, capital administrativa de la zona del Sáhara Occidental controlada ahora por Rabat. El trazado culminará en Dajla, donde enlazará con el macroproyecto del Puerto Atlántico, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2028.

El gesto del rey marroquí llega en un momento en el que Washington ha reforzado su respaldo a las tesis de Rabat sobre el territorio saharaui. Trump defiende el plan de autonomía marroquí desde finales de 2020, cuando reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en las semanas previas al final de su primer mandato.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975, en un proceso al que el Frente Polisario se opuso militarmente hasta 1991, año en que ambas partes firmaron un alto el fuego que preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ese referéndum sigue sin materializarse: las diferencias en torno a la elaboración del censo electoral y a la inclusión o no de los colonos marroquíes han impedido durante más de treinta años su convocatoria.

El respaldo de España y Francia al plan de autonomía marroquí supuso el revés más reciente para las aspiraciones del pueblo saharaui. El Frente Polisario denunció ese cambio de postura como una «traición» y recordó que España mantiene, de iure, la condición de potencia administradora del Sáhara Occidental, algo que Rabat no reconoce en la práctica.

Con la dedicatoria de esta autopista, Mohamed VI refuerza los lazos entre Rabat y Washington en pleno proceso de consolidación internacional de la soberanía marroquí sobre un territorio cuyo estatuto continúa sin resolverse ante Naciones Unidas.