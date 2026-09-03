Rodríguez excluye a Madrid de subvenciones millonarias para movilizar vivienda por no aplicar políticas de Sánchez

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció esta semana que su Ministerio va a destinar 90 millones de euros a las Comunidades Autónomas que han puesto en marcha las zonas de mercado residencial tensionado. Sin embargo, el Ejecutivo ha dejado fuera de las ayudas a Madrid pese a tratarse de una de las regiones más afectadas por esta problemática.

Las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en 317 municipios y la gran ganadora del reparto ha sido Cataluña con 59,7 millones. Le sigue Euskadi con 15,5 millones, Navarra con 6,6 millones, Galicia con 5,1 millones y Asturias a la que le llegarán 2,9 millones.

Este anuncio ha caído como un jarro de agua fría en la Comunidad. Para el consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, el Gobierno de Sánchez «vuelve a utilizar la vivienda para premiar a las CCAA que comulgan con su sectarismo ideológico y castigar a las que no».

«No se puede repartir el dinero de todos los españoles en función de si un Gobierno autonómico aplica políticas fracasadas del Ejecutivo central. Los madrileños no somos ciudadanos de segunda por tener un Gobierno que no comparte las recetas de Sánchez», ha defendido el consejero en un mensaje en su cuenta de ‘X’.

La ministra, por su parte, presumió este miércoles de que estos 90 millones de euros «van a servir para promover más vivienda pública, para construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda existente y dedicarla al alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre esos suelos, o para desarrollar y urbanizar suelos». Algo que la capital del país no podrá ejecutar con estos fondos.

Asimismo, Rodríguez también ha explicado que las Administraciones podrán destinar este dinero a comprar vivienda, no sin dejar un recado para el Ejecutivo madrileño: «Nosotros estamos en estos momentos, a través de Casa 47 en una opción de compra de vivienda privada para poner a disposición de la gente en alquiler asequible. Esto también entra dentro de este programa. Es decir, se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas».

La ministra al anunciar estas subvenciones no ha dudado en señalar, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid recalcando que «todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque ‘la del Ático’ -en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid- no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón -presidente de Aragón- no quiere congelar».