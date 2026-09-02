El Gobierno de Ayuso facilitará hipotecas de hasta el 100% del valor del inmueble a menores de 50 años

La Comunidad de Madrid ha ampliado este miércoles el programa Mi Primera Vivienda para elevar hasta los 50 años la edad máxima de acceso a hipotecas avaladas de hasta el 100% del valor del inmueble. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una inversión de 25 millones de euros para 2026 destinada a esta medida, que busca ayudar a quienes tienen solvencia económica pero no cuentan con el ahorro previo que exigen los bancos.

La nueva regulación ha incorporado también a las familias con hijos menores de edad a su cargo, que hasta ahora quedaban fuera del programa salvo que fueran numerosas o monoparentales. Estas dos últimas categorías mantienen su acceso sin límite de edad, tal y como venía ocurriendo hasta ahora.

El sistema de garantías públicas que sostiene el programa permitirá a las entidades financieras adheridas conceder préstamos hipotecarios de hasta el 100% del valor del inmueble a los solicitantes menores de 40 años. Para quienes tengan entre 40 y 45 años, la financiación avalada llegará hasta el 95%, mientras que la franja de 45 a 50 años podrá acceder a un máximo del 90%. Los 25 millones de euros presupuestados para 2026 se repartirán entre las entidades financieras que cumplan los requisitos fijados, una vez se firmen los convenios previstos para los próximos meses.

El Ejecutivo autonómico ha aprovechado la reforma para elevar de 390.000 a 425.000 euros el precio máximo de la vivienda que puede acogerse al programa, lo que amplía el abanico de inmuebles disponibles para los solicitantes. El tope se fijó originalmente en 390.000 euros cuando Mi Primera Vivienda echó a andar en 2022, por lo que esta es la primera vez que la Comunidad de Madrid revisa al alza ese límite.

Mi Primera Vivienda nació en agosto de 2022 dentro de la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad de la región, con un límite inicial de 35 años y una financiación avalada de hasta el 95%. En 2024, el Gobierno regional ya elevó esa edad hasta los 40 años y permitió avales del 100%.

Desde entonces, el número de entidades adheridas ha crecido hasta las nueve actuales: CaixaBank, Ibercaja, Banco Santander, Abanca, ING, Kutxabank, Unicaja Banco, Banco Sabadell y Eurocaja Rural. Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, el programa ha permitido ya que 8.309 madrileños hayan accedido a una vivienda en propiedad gracias a esta fórmula de garantías públicas.

Un plan que se ha ido ampliando

La ampliación hasta los 50 años se enmarca en el Plan de Choque 2026/2027 para la Vivienda, con el que el Gobierno regional impulsa nuevas medidas para facilitar el acceso a un hogar y favorecer la emancipación de los madrileños. Desde su puesta en marcha, el programa ha ido extendiendo progresivamente tanto los perfiles de beneficiarios como las entidades financieras participantes, y esta última reforma supone su mayor salto en cuanto a edad máxima desde que se creó.

El objetivo, según ha explicado el Ejecutivo autonómico, sigue siendo el mismo que en su origen: ayudar a quienes cuentan con capacidad económica para pagar una cuota hipotecaria, pero encuentran en la falta de ahorro previo —habitualmente entre el 10% y el 20% del precio de la vivienda— el principal obstáculo para comprar su primera casa.