Un ex senador marroquí amenaza al Rey con «derramar hasta la última gota de sangre» si va a Ceuta y Melilla

Yahya Yahya, ex senador marroquí, ex alcalde de Beni-Enzar, una localidad marroquí situada cerca de Melilla, y ex presidente del Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla, ha amenazado abiertamente por redes al Rey Felipe VI «si pisa Ceuta y Melilla»: «Derramaremos hasta la última gota de sangre», ha afirmado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Nacido en Melilla, fue alcalde de Beni-Enzar y senador en Marruecos, donde presidió el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla. Durante su presidencia en dicho comité, Yahya Yahya lideró múltiples acciones contra nuestro país, como protestas y provocaciones en la frontera (marchas al Peñón de Vélez de la Gomera) y bloqueos de comercio en el 2012, por los que fue condenado en Marruecos. A causa de estos conflictos, el ex alcalde tuvo que dimitir de sus cargos políticos y, por ende, el comité acabó disolviéndose.

Pero tras años disuelto, Yahya volvió. En 2025 refundó el comité para retomar las reclamaciones sobre las ciudades y peñones españoles.

Lo que nos lleva al vídeo publicado en sus redes sociales, en el que aprovecha que posiblemente el Rey vaya a visitar ambas ciudades, para amenazarle directamente y darle un ultimátum.

En palabras textuales, en el vídeo que publicó dijo: «Si visita el Rey Felipe VI los presidios ocupados de Ceuta y Melilla, os aseguro que nosotros los marroquíes derramaremos hasta la última gota de sangre para defender nuestra integridad territorial en el norte de Marruecos». Una amenaza y afirmación de la sensación de soberanía que tienen algunos marroquíes sobre Ceuta y Melilla, que se lanza en un contexto en el que Ceuta sigue invadida 54 días después.