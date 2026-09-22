No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse a pulso un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 21 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 490 de Valle Salvaje. Así pues, han sido testigos de cómo Alejo aprovecha la ocasión que se le ha presentado para tener un tenso enfrentamiento con Manuela, para demostrar que cada vez está más fuera de la realidad. Todo ello mientras don Hernando no tarda en amenazar al muchacho con algo que podría marcar un gran punto de inflexión.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de poder ver cómo, de un momento a otro, don Hernando lanza un anuncio ante todos. Algo que consigue helar la sangre de Alejo. ¿Qué está dispuesto a hacer el marqués? Y, sobre todo, ¿será capaz de dar ese paso a pesar de las posibles consecuencias que tendrían sus actos? Lo que es un hecho es que podríamos estar ante un gran punto de inflexión de esta historia.

¿Qué sucederá en el capítulo 491 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 22 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la ocasión de ser testigos de cómo, después del anuncio de la boda, Alejo se ve en la obligación de tomar decisiones y, sobre todo, actuar en consecuencia. ¿Cederá ante don Hernando después de todo lo que ha sucedido recientemente? Rafael, por su parte, hace una sorprendente propuesta a Rosalía. ¿En qué consiste, exactamente? En que bauticen a los niños juntos.

Pero no todo queda ahí, puesto que alguien completamente inesperado termina por irrumpir en la Casa Pequeña ante Bárbara. Se trata de una persona que deja a la joven completamente descolocada y sin palabras, puesto que no esperaba en absoluto poder encontrarse a esta persona en ese mismo lugar. ¿De quién se trata? Y, sobre todo, ¿cuáles son sus intenciones? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.