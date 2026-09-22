La ausencia temporal de Laura Moure en La ruleta de la suerte ha abierto una etapa inédita en el concurso de Antena 3. Brian Pérez, el joven elegido para ocupar su puesto mientras la copresentadora disfruta de su baja por maternidad, se ha convertido en el primer azafato masculino de la historia del formato. Un relevo puntual, pero suficiente para despertar la curiosidad —y también el debate— entre los espectadores habituales.

El fichaje de Brian se trata de un guiño que desde la dirección del programa han querido tener con sus espectadores más atentos. Natural de Castelldefels y residente en Madrid, el nuevo rostro del programa es seguidor declarado de La ruleta de la suerte. De hecho, meses antes de dar el salto a plató, acudió como concursante y compartió con Jorge Fernández su deseo de desempeñar el trabajo que habitualmente realiza Laura Moure. Ahora, aquella ilusión se ha transformado en una oportunidad televisiva que afronta con nervios, entusiasmo y respeto por la compañera a la que sustituye.

Durante estos años, Laura Moure se ha consolidado como una de las caras imprescindibles del concurso. Su complicidad con Jorge Fernández, su cercanía y su papel junto al panel han hecho que muchos espectadores no conciban el programa sin ella. Su marcha, eso sí, es temporal: la presentadora se ha apartado de las grabaciones para centrarse en la llegada de Zoe, su primera hija. Por lo tanto, cuando cumpla con su permiso de maternidad, volverá a su puesto de trabajo.

Brian Pérez llega con experiencia vinculada al mundo de la imagen, la moda, la publicidad y la belleza, pero su aparición en el concurso supone su gran estreno como copresentador de televisión. Además, el propio azafato ha tenido palabras de cariño para Laura Moure, a quien ha felicitado por esta nueva etapa personal y profesional.

La pregunta a partir de ahora es: ¿te convence este cambio en La ruleta de la suerte? Hay quienes creen que Laura Moure es insustituible y esperan ya su regreso al plató. Otros, en cambio, ven con buenos ojos la llegada de Brian Pérez y celebran que el formato haya apostado por hacer historia con su primer azafato masculino.

Ahora te toca decidir. Participa en la encuesta que encontrarás en la parte superior de este artículo y vota: ¿prefieres a Laura Moure porque es insustituible en La Ruleta de la Suerte o apuestas por Brian Pérez como nueva incorporación al programa? ¡Vota ya!