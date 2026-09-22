Cristina Pedroche, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los nombres más conocidos de la pequeña pantalla. Y siendo honestos, no es para menos. Con su carisma y su sentido del humor ha conseguido ganarse el cariño del público a lo largo de casi dos décadas. Y es que fue en el año 2010 cuando tuvimos la oportunidad de conocerla, cuando comenzó a trabajar como reportera en Sé lo que hicisteis. La vallecana tuvo la enorme responsabilidad de sustituir a Pilar Rubio hasta que el programa llegó a su fin. Eso sí, no fue hasta 2013 cuando se consolidó como una estrella de la televisión tras fichar por Zapeando, que por aquel entonces estaba presentado por Frank Blanco.

Desde entonces, y como no podía ser de otra manera, su trayectoria profesional en televisión ha estado muy ligada a Zapeando. Aun así, hace unos siete meses, Cristina Pedroche decidió ausentarse del programa tras el nacimiento de su hijo Isai. Un tiempo que ella misma ha definido como «unas vacaciones más largas». Ella misma ha reconocido que optó por disfrutar de esta etapa junto a sus dos hijos, y lo hizo desde «el privilegio que ha sido poder elegir esa situación». Aun así, después de estos meses junto a sus hijos, la colaboradora ha reconocido haber echado mucho de menos a sus compañeros de Zapeando. Algo que les hizo saber el pasado lunes 21 de septiembre a su regreso al programa.

«Lo primero que tengo que decir es gracias por guardarme la silla, compañeros», comenzó diciendo Cristina Pedroche. Y añadió: «Hay mucha gente por aquí, así que gracias». Fue entonces cuando Miki Nadal decidió hablar: «Ha habido mucha lagarta que se la quería quedar», aseguró, refiriéndose a la silla.

Dani Mateo quiso ir mucho más allá: «Es más, por respeto a tu figura, la silla esa no es que la haya quitado Miki, es que siempre ha estado allí». Tras la eufórica bienvenida a la colaboradora, esta ha explicado que en casa ya se han adaptado a esa nueva vida de ser una familia de cuatro. «Como la rutina ha vuelto un poco más a su ser, echaba mucho de menos Zapeando, que es mi casa», confesó.

Cristina Pedroche lanza una reflexión tras volver al trabajo

Antes de que comenzase el programa en directo, la vallecana compartió un vídeo en sus redes sociales en el que aparecía bailando por los pasillos de Zapeando. Algo que se había convertido en una tradición y que los seguidores del programa habían echado mucho de menos en estos meses de ausencia. “De vuelta”, escribió, emocionada.

Pero no todo queda ahí, puesto que también quiso compartir un selfie desde el plató, haciendo partícipes a sus seguidores de los nervios y la ilusión que estaba sintiendo en esos momentos. «He vuelto. Y en todos los sentidos», escribió la presentadora de las Campanadas de Atresmedia. «Sé que soy una privilegiada por haber podido tomarme estos meses para estar con mis hijos, pero ahora que ya tengo una rutina establecida y que duermen la siesta en el horario en el que yo estoy en la tele, sentía que me iba a venir bien volver. Y así ha sido», expresó.

Lejos de que todo quede ahí, y como era de esperar en ella, Cristina Pedroche quiso mostrarse verdaderamente agradecida con sus compañeros: «Gracias a todo el equipo por hacerlo posible, por guardarme el sitio pese a que todos los compañeros que han ido incorporándose son buenísimos y por hacerme la vuelta tan fácil». Y añadió: «Porque así lo siento, nunca me fui, solo necesitaba un tiempo con los míos».