¿Qué le pasa a Tamara Gorro? Así es su vida en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid

La casa de Tamara Gorro tiene una personalidad que se reconoce a primera vista. Luminosa, de líneas contemporáneas y con piezas decorativas que captan todas las miradas, la vivienda combina una estética atrevida con la comodidad de un hogar familiar. Situada en Pozuelo de Alarcón, muy cerca de La Finca, es el lugar donde la colaboradora vive con sus dos hijos y donde ha dado forma a unos interiores que reflejan su gusto por los contrastes.

Su ubicación la acerca a uno de los entornos residenciales más exclusivos de Madrid. La Finca ha sido elegida por figuras como Cristiano Ronaldo, atraídas por la privacidad y sus grandes propiedades. Tamara Falcó también forma parte del mapa del lujo inmobiliario madrileño, aunque su ático se encuentra en Puerta de Hierro, una zona diferente.

En casa de Gorro, el recorrido empieza por el salón, una estancia abierta en la que la luz natural tiene un papel fundamental. Un sofá de grandes dimensiones, tapizado en tonos claros, organiza la zona de descanso y ofrece espacio para compartir momentos en familia. Sus formas geométricas refuerzan el carácter contemporáneo del ambiente, mientras que los cojines de distintas texturas introducen suavidad y hacen que el conjunto resulte más acogedor.

La decoración se construye sobre una combinación de blanco, negro y madera clara. El blanco aporta luminosidad, el negro marca los contrastes y la madera equilibra visualmente los acabados más fríos. El suelo en tono roble claro tiene especial importancia: recorre la estancia con una calidez que compensa el protagonismo de las superficies brillantes y de los muebles de líneas contundentes.

En esa búsqueda de orden y comodidad aparecen los guiños al estilo japandi, que combina influencias japonesas y escandinavas. Los espacios despejados, los colores suaves y el mobiliario funcional conectan con esta corriente. Sin embargo, Tamara incorpora también brillos y piezas llamativas, logrando una interpretación personal en la que la serenidad convive con una estética de aire futurista.

La iluminación contribuye a ese efecto. Las tiras LED ocultas en el techo dibujan una luz indirecta que permite modificar la atmósfera del salón. Durante el día, el protagonismo pasa a la gran pared acristalada que comunica con el exterior. Las puertas correderas favorecen la continuidad entre la estancia, el porche y el jardín, donde se encuentra la piscina privada, uno de los grandes atractivos de la vivienda.

El dormitorio principal mantiene esa apuesta por los contrastes, aunque eleva la intensidad decorativa. El cabecero negro de silueta envolvente funciona como una pieza escultórica y centra la composición. Lo acompañan mesitas blancas lacadas y lámparas de gran tamaño, con bases formadas por esferas oscuras y pantallas brillantes. Los textiles claros y las paredes suaves ayudan a equilibrar el conjunto.

Otro rincón destacado es el vestidor con armarios a medida en tonos oscuros, donde el almacenaje y la organización resultan esenciales. Las fotografías y los retratos familiares repartidos por la casa aportan un contrapunto cercano a los muebles de diseño. Son detalles que hablan de la vida cotidiana y dan sentido a los espacios más allá de su apariencia.