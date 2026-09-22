RTVE propone que España tampoco participe en Eurovisión en 2027

RTVE mantiene su firme posición y, en la próxima edición de Eurovisión, España prefiere continuar sin participar. Así lo ha comunicado José Pablo López, el presidente de la cadena pública, este martes, 22 de septiembre, durante su comparecencia en la Comisión de Control Parlamentario a RTVE en el Senado. «Voy a proponer al Consejo de Administración de RTVE mantener la suspensión de nuestra participación en Eurovisión. […] Nadie con la más mínima sensibilidad humana puede asistir al sufrimiento del pueblo palestino sin una condena rotunda y severa ante lo que es una tragedia humana intolerable», ha expresado.

Por ahora, la propuesta de José Pablo López deberá someterse a votación y, solo en caso de ser aprobada, se confirmará definitivamente que España no formará parte de los países participantes en este mítico festival de música. De materializarse esta decisión, sería el segundo año consecutivo en el que España quedaría fuera del certamen. Una postura similar a la adoptada por Irlanda, que también ha anunciado que en 2027 volverá a mantenerse al margen del festival y que no participará ni emitirá el concurso al considerar inadmisible la presencia de Israel.

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