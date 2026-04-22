Tony Aguilar, sobre Eurovisión 2026: «Me va a doler no estar este año»

Como ya todos sabemos a estas alturas del año, este 2026 España no participará en la 70ª edición del Festival de Eurovisión. Nuestro país ha renunciado a su plaza y no participará en el certamen. El próximo 16 de mayo tendrá lugar la gran final en la final de Viena, la capital austriaca, debido a la victoria de JJ en 2025 con el tema Wasted Love. El país anfitrión que este año es Austria y Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, el llamado «Big Five», como es costumbre tienen asegurada su plaza en la gran final y no tienen que disputar las semifinales, pero este año nuestro país no estará presente. Uno de los que han hablado de lo que va a suponer para él no estar este año en Eurovisión es el conocido DJ y locutor de radio y presentador de televisión Tony Aguilar, que trabaja desde 1995 en el programa Del 40 al 1 en Los 40.

En una entrevista a Tony Aguilar, el cual llevaba ocho años siendo la voz de Eurovisión en España, ha explicado que le va a doler no estar este año en el festival ya que para él ha sido una de las experiencias más enriquecedoras a nivel profesional y también personal. Hay que recordar que la decisión de que nuestro país, al cual representó la cantante Melody el año pasado, no participe este 2026 ha sido tomada por RTVE ante la participación de Israel y está relacionada también por la polémica creada por la mención a Gaza en la retransmisión de la gala final la pasada edición. Hace unos meses también Julia Valera, la copresentadora junto con Tony Aguilar, explicó que le da daba pena que este año nuestro país no participase.

Lo que ocurrió en la pasada edición de Eurovisión

Julia Varela es una conocida presentadora de televisión que comenzó también su labor como comentarista de las ediciones de Eurovisión en el año 2015 con José María Íñigo. En la retransmisión de la edición de 2025, Julia Valera pronunció unas palabras sobre Gaza que no sentaron bien a la UER (Unión Europea de Radiodifusión). Al escuchar este comentario, la UER advirtió a RTVE que se exponía a una «multa punitiva» si dicho comentario se volvía a repetir durante la final.

Para esta nueva edición los países España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia habían propuesto que la UER optase por retirar la candidatura de Israel o, por lo menos, que se sometiera su participación a un referéndum con votación secreta del conjunto del resto de participantes. Ante su negativa de la UER y la participación de Israel, estos cinco países han retirado su candidatura y no estarán en el Festival de Eurovisión 2026.

Lo que sí ha tenido lugar este año ha sido el Benidorm Fest 2026 cuyos ganadores han sido Tony Grox & LUCYCALYS con su canción T AMARÉ y la finalista la cantante ASHA. Aunque en años anteriores, el ganador de este premio era el representante en Eurovisión de nuestro país, este año se tendrá que confirmar con la Sirenita de Oro que equivale a un premio de 150.000 euros que se reparten 100.000 para el artista y 50.000 para los compositores.

Los cambios de esta edición de Eurovisión

La primera semifinal en la que se clasifican 10 países tendrá lugar el próximo 12 de mayo. La segunda semifinal en la que se clasifican otros 10 países se podrá disfrutar el 14 de mayo. Y por último, la gran final tendrá lugar el 16 de mayo y en ella se disputan el premio los 20 clasificados en las semifinales, el país anfitrión y los integrantes del llamado «Big Five», entre los que este año no estará España.

Como no va a estar nuestro país en esta edición del festival, RTVE no emitirá ni participará en esta edición. Este año la final solo se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de Eurovisión, que ofrecerá la señal internacional en directo y de forma gratuita.

Además, para esta edición se han anunciado medidas para mejorar la transparencia en la votación y en el recuento como la reducción los votos máximos por espectador de 20 a 10 que se realizarán por app, SMS o llamada y el control de la existencia de campañas de influencia sobre las votaciones en plataformas digitales y redes sociales.

También como novedades para esta edición de Eurovisión se ha anunciado que se retomará la presencia de jurados profesionales en las semifinales y se ampliará el número de miembros del jurado de 6 a 7 y se incluyen dos perfiles con edad comprendida entre los 18 y los 25 años. Tendremos que esperar unas semanas para ver qué ocurre en esta edición de Eurovisión y si seguirá la polémica como el año pasado.