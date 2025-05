La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora de Eurovisión, ha advertido a RTVE que sus «declaraciones políticas» sobre Israel podrían conllevar «multas disciplinarias». Así lo ha comunicado el ente comunitario este sábado a través de un escrito dirigido a la cadena pública española. Este aviso llega después de que los presentadores del festival en nuestro país, Julia Varela y Tony Aguilar, aseguraran, en plena retransmisión de una semifinal, que RTVE había pedido un «debate» sobre la participación del estado judío en el concurso.

Los hechos ocurrieron durante la segunda semifinal de Eurovisión, este jueves, durante la presentación de la cantante Yuval Raphael, representante de Israel, que interpretaba la canción New Day Will Rise. Entonces, los comentaristas recordaron que la artista había sido una de las personas heridas durante los atentados de Hamás contra el estado hebreo del 7 de octubre de 2023. Como consecuencia de aquella masacre, fueron asesinados más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos.

Acto seguido, Aguilar aseguró: «Este año RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas». Por su parte, Valera indicó: «Es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos acorde con la vocación integradora y pacífica del festival de Eurovisión».

Ya el pasado mes de abril, el nuevo presidente de RTVE, José Pablo López, solicitó por carta a la Unión Europea de Radiodifusión «abrir un debate» sobre la participación de Israel en el certamen musical.

Posteriormente, Eurovision News, página especializada en información sobre el festival, aseguró que KAN, la televisión pública israelí, había presentado «una queja ante la UER por las declaraciones políticas de los presentadores de la televisión española que lideraban el programa de televisión de la segunda semifinal».

KAN Filed a complaint to the EBU On their political statements of Spain’s tv broadcasters that was leading the tv show in the second semi final. pic.twitter.com/iFJIZegptC

— Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 16, 2025