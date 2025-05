Eurovisión es, indudablemente, una de las citas anuales más importantes para los amantes de la música. Cada vez son más las familias y grupos de amigos que se reúnen frente a la pequeña pantalla para disfrutar de una cita muy especial. No solamente se nos brinda la opción de disfrutar de un gran número de canciones y propuestas verdaderamente espectaculares, sino que tenemos la oportunidad de ver sobre el escenario a nuestra candidatura. Este 2025, Melody es la representante de España en Eurovisión con Esa Diva. Desde el preciso instante en que pisó Basilea, ciudad suiza que alberga el certamen musical, no ha dejado de sorprender con su voz, su talento y su encanto. El martes 13 de mayo, podremos ver a la de Dos Hermanas por primera vez en el escenario. Desde la pasada edición, los países del Big Five también actúan en la semifinal en la que pueden votar, aunque ellos pasen directamente a la Gran Final.

Inevitablemente, aunque ya hace años que esto ocurre en Eurovisión, todavía hay muchas personas que se preguntan por qué España, así como Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, pasan directamente a la Gran Final del certamen musical sin enfrentarse a una semifinal, como el resto de participantes. Esto tiene una respuesta muy concreta y es que, para pertenecer a la UER (Unión Europea de Radiodifusión) -que son los que se encargan de organizar el festival- hay que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, según el país, se debe abonar una importante cantidad de dinero. Es fundamental destacar que los que pertenecen actualmente a la ahora denominada EBU (European Broadcasting Union) forman parte de una importantísima colaboración entre radiotelevisiones, donde se intercambian películas, imágenes, programas y hasta documentales. Entre los asociados, existe un grupo muy selecto que, en Eurovisión, se conoce como Big Five, que está integrado por España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia.

Así pues, los artistas que defienden estas cinco banderas tienen un enorme privilegio en el certamen musical, como es el de pasar a la Gran Final sin enfrentarse a una semifinal. Pero, ¿desde cuándo se tiene esta preferencia con estos cinco países?

Todo sucedió en 1996. En ese año, Alemania se quedó fuera de la final. Como era de esperar, lo ocurrido fue un durísimo golpe para la delegación del país, hasta tal punto que estaban decididos a abandonar la UER. Esto iba a suponer, a su vez, un mazazo para la organización del festival ya que, si Alemania se iba, iban a dejar de aportar una importantísima cantidad de dinero.

Así pues, para evitar que ni Alemania ni el resto de países que más aportación económica hacían al festival se viesen tentados a tomar la misma decisión, dieron un paso más allá. ¿A qué nos referimos? A la creación del Big Five. Es decir, que estos cinco países -entre los que se encuentra España- pasase a ser uno de los ‘intocables’ de Eurovisión.

Por lo tanto, se les brindaba la opción de ser clasificados directamente a la Gran Final. Una decisión que, como era de esperar, no sentó nada bien al resto de delegaciones. Aun así, no les quedó otra opción que aceptar, puesto que, a pesar de todo, eran conscientes de que este movimiento no tenía otro objetivo que tratar de asegurar el presupuesto anual para la celebración del certamen musical. ¡Muy curioso!