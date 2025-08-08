Incendio en la mezquita de Córdoba: fuego en uno de los laterales del templo

Grandes llamas y una enorme columna de humo en la mezquita de Córdoba. Alarma en esta capital andaluza. Los vecinos han alertado, pasadas las 21:00 horas de este viernes del fuego que era apreciable en uno de los laterales de este histórico templo de enorme valor histórico-artístico.

Al parecer, según las primeras informaciones, el fuego no se habría iniciado en el interior del templo sino en la zona exterior, afectando a uno de sus laterales. En concreto, en el que da a la calle Cardenal González Francés, enclave situado frente al hotel Eurostars Conquistador de la capital.

Fuentes de la Policía Local han indicado a medios locales que el fuego no se habría originado en el interior del edificio, sino que ha sido fruto de la combustión de una máquina barredora que salió, en llamas, de la zona del Patio de los Naranjos.

Las llamas han alcanzado una gran altura y considerable intensidad, ante el estupor de quienes se encontraban en los alrededores. La columna de humo, de gran densidad, se observaba desde todos los puntos de la ciudad.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas de personas alarmadas por el incendio en el entorno de la mezquita-catedral. Hasta el lugar han acudido unidades de bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

Tras la urgencia inicial de atajar las llamas y salvar del fuego a este monumento histórico llegará el trabajo de investigación policial para esclarecer lo ocurrido, que, según los primeros indicios, ha sido un fuego fortuito provocado por una máquina barredora.