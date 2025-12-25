Montero hace como que no conoce al ex jefe de la SEPI: «El devenir de este señor es sorprendente»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha marcado de nuevo distancias con el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, al que se investiga por el amaño de contratos públicos a cambio de mordidas junto a la ex dirigente socialista Leire Díez.

A pesar de que fue ella misma quien le colocó en la SEPI, Montero ha indicado que el «devenir» que siguió «este señor» le parece «sorprendente». La vicepresidenta ha indicado que los hechos que se investigan ocurrieron dos años después de que Fernández abandonara la SEPI. Ha afirmado que cuando ella lo nombró en esa responsabilidad, «tenía un currículum inmejorable en materia profesional».

«Yo recluté a mucha gente de Andalucía para llevarla a mi equipo, porque confío plenamente en los andaluces y tiene que haber más visibilidad de personas de Andalucía en otras partes donde se toman decisiones», ha añadido Montero, en una entrevista en la SER. Antes de su llegada a la SEPI, Fernández fue interventor general y secretario general de Industria en la Junta de Andalucía.

«Sobre el papel, todos los criterios para poder optar a esa posición, y durante el tiempo que estuvo en la SEPI, no se está investigando nada ilegal ni nada irregular de ese periodo», ha destacado la ministra, quien ha apuntado que los hechos investigados han ocurrido después de que él volviera a la Junta «y pidiera compatibilidad con la empresa Servinabar, que hemos conocido posteriormente que estaba incorporada a la situación que se está investigando, y con un despacho de abogados de Sevilla, que llevó la acusación del PP en el caso de los ERE».

«El devenir que siguió este señor me parece absolutamente sorprendente; entrar en un despacho en donde se llevó la acusación de los ERE y, posteriormente, estar trabajando en esta empresa, me parece que todo es un despropósito», ha insistido Montero, quien asegura que ella perdió el «contacto» con Fernández, de quien no sabe nada desde «hace seis años».

«Durante el periodo que estuvo trabajando en una estructura del Gobierno no se está investigando ningún hecho delictivo», ha señalado.