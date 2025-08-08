Decretado el nivel 2 de riesgo por el incendio de San Bartolomé de Pinares en Ávila

La Junta de Castilla y León ha elevado al nivel 2 el Índice de Gravedad Potencial del incendio que afecta al municipio de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, este viernes. Más de 40 efectivos terrestres y aéreos trabajan en las tareas de extinción de las llamas. Además, la Comunidad de Madrid ha enviado cinco helicópteros, dos bulldozers y 14 dotaciones de los cuerpos regionales de bomberos, brigadas forestales y agentes forestales para ayudar a controlar el incendio, según ha informado Emergencias 112 en sus redes sociales.

El portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León (Inforcyl) ha documentado que las llamas se originaron a las 14:45 horas por causas que aún se investigan. Un dispositivo formado por al menos cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos trabajan en la tarea de extinción del incendio que se ha originado en San Bartolomé de Pinares.

El Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) hace referencia a aquellos incendios que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenacen seriamente a nícleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante a causa de la extensión del incendio o por las características de la masa afectada, de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

Otro incendio en Ávila

Un segundo incendio en la provincia de Ávila ha obligado a suspender el tráfico ferroviario entre Santa María Alameda, en Madrid, y Las Navas, en Ávila, debido a su cercanía a las vías del tren, según ha informado Adif este viernes.

Desde las 17:23 horas de este viernes se encuentra suspendida la circulación a petición del cuerpo de Bomberos en este tramo, y a las 17:30 se ha cortado también la tensión entre Herradón La Cañada y Zarzalejo. Los cortes afectan a los trenes de Media Distancia que hacen este trayecto, que se encuentran detenidos en las estaciones.