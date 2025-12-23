La Policía ha detenido a un ciudadano marroquí viajó hasta Gran Canaria para abandonar a su hijo menor y regresar al día siguiente a su país, dejando al niño a cargo del Estado español. El hombre fue arrestado en el aeropuerto de Gando (Gran Canaria) cuando se disponía a coger un vuelo a Marrakech y su hijo ha sido ingresado en un centro de acogida de menores de la isla.

El plan del detenido marroquí se destapó el pasado día 19 de diciembre, cuando el niño se presentó por sus propios medios en la sede de la Cruz Roja del municipio de Telde, muy próximo al aeropuerto de la isla de Gran Canaria.

Los responsables de Cruz Roja alertaron de inmediato a la Policía Nacional que envió a uno de los patrullas hasta el lugar y una vez allí se entrevistaron con el niño. Fue el menor el que delató a su padre.

El menor descubrió el plan de su padre

El niño manifestó a los policías que había llegado a Gran Canaria un día antes en avión junto a su padre, quien pretendía regresar posteriormente a su país de origen, dejándolo solo en España y llevándose consigo su documentación, lo que situó al menor en una clara situación de desamparo e indocumentación.

La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Telde se hizo cargo del menor, que fue trasladado inicialmente a dependencias del Cuerpo General de la Policía Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, y posteriormente ingresó en un centro de acogida de menores en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, por orden de la Fiscalía de Menores donde permanece bajo tutela y protección institucional.

Detenido en el aeropuerto cuando se iba

Los agentes iniciaron una investigación para localizar al acusado de abandonar a su hijo menor, y a través de las bases de datos policiales, confirmaron que el niño y su progenitor habían llegado juntos al territorio español el pasado 15 de diciembre en un vuelo procedente de Marruecos.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto confirmaron que tanto el padre como el hijo, salieron del aeropuerto acompañados de un tercer hombre. Una vez que se pudo identificar al padre del menor, se activó un dispositivo policial de búsqueda.

El 19 de diciembre, el Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria alertó de que el presunto autor intentaba salir del país en un vuelo con destino a Marrakech, por lo que los agentes se desplazaron de inmediato al aeropuerto y detuvieron al acusado de abandonar a su hijo menor antes de que pudiera abandonar el territorio nacional.

Tras finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión provisional.